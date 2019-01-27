В Париже похитили работу уличного художника Бэнкси — памяти жертв теракта в «Батаклане»

Работа уличного художника Бэнкси, располагавшаяся на двери заднего выхода из концертного зала «Батаклан» в Париже, была похищена неизвестными, о чем сообщается в официальном сообществе «Батаклана». Граффити появилось там в июне 2018 года — в память о жертвах теракта, случившегося в стенах концертного зала.

«Сегодня нами движет глубокое негодование. Работа Бэнкси — символ созерцания, принадлежащий всем гражданам мира — была украдена», — говорится в сообщении. Граффити находилось в свободном доступе, и, как сообщают в администрации концертного зала, только в таком виде имело смысл.

Граффити было нанесено на специальное прозрачное полотно, которое крепилось к двери. Злоумышленники, совершившие его кражу, попали в объективы камеры видеонаблюдения. В настоящий момент французская полиция возбудила уголовное дело о краже со взломом.

Теракт в концертном зале «Батаклан» произошел 13 ноября 2015 года. В ходе спланированной серии нападений погибли 130 человек и более 350 получили ранения. Террористы взяли в заложники людей, находившихся в зале «Батаклана», совершили нападения на несколько кафе, устроили взрывы возле стадиона Стад-де-Франс — в этот момент там проходил футбольный матч. Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная на территории Российской Федерации группировка «Исламское государство».