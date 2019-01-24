9 выставок, ради которых стоит съездить в Москву этой зимой

От потретов первой жены Пикассо до татуированных свиней Вима Дельвуа: Александр Бланарь из аукционного дома Phillips выбрал для «Собака.ru» несколько важных выставок, ради которых можно уехать из Петербурга на несколько дней.

«Пикассо & Хохлова» Где: ГМИИ им Пушкина Впервые эта выставка прошла в 2017 году к столетию знакомства Пабло Пикассо и его первой официальной жены Ольги Хохловой в Национальном музее Пикассо в Париже. В конце ноября она открылась в ГМИИ имени Пушкина. Говорят, что задумывалась эта тема для примирения двух образов – «страдающей и грустной жены», как воспринимали Ольгу в России, и «истеричной и портящей гению кровь особе», какой ее видели в Европе. На выставке можно увидеть живопись, наброски, фотографии, письма, работы, которые раньше никогда не показывались в России. И проследить великую историю любви: как Пикассо изображал Хохлову, когда был в нее безумно влюблен, и как она менялась в его творчестве, когда он стал к ней охладевать или даже, может быть, ненавидеть. Окончательно расстались они в 1935 году, несмотря на то, что официально оставались женаты вплоть до смерти Ольги в 1955 году. До 4 февраля

Архип Куинджи Где: Третьяковская галерея, Инженерный корпус Нам всем с детства знакома картина Архипа Куинджи «Ночь на Днепре», которая находится в Русском музее. Если хочется увидеть больше, то стоит отстоять знаменитую очередь в Третьяковскую галерею и посмотреть более 180 работ одного из самых ярких русских художников. Здесь собраны полотна, этюды и эскизы не только из Третьяковской галереи и Русского музея, но также из других музеев, региональных собраний и частных коллекций. Как обещают, выставка позволит по-новому открыть личность художника. До 17 февраля

«Ткань процветания», «Марсель Бротарс. Поэзия и образы», Павел Пепперштейн «Человек как рамка для ландшафта» Где: Музей современного искусства «Гараж» В музей современного искусства «Гараж» можно приезжать круглый год, в любом случае попадешь на хорошую выставку современного художника. Если поспешить в Москву до конца января, то можно успеть посмотреть проект «Ткань процветания» про одежду, но вне контекста модной индустрии и оценить работу Second Hand Жанны Кадыровой – платье из плитки и цемента. И погрузиться в мир бельгийца Марселя Бротарса, который стал художником только в 40 лет, но успел повлиять на многих арт-деятелей. Здесь можно увидеть планы его знаменитого «музея современного искусства, отдела орлов», пальмы, печатные машинки и послушать его интервью об искусстве с котом. Но лучше всего приходить на выставку с гидом или заранее подготовиться – понять все его концептуальные задумки или шутки довольно сложно. Если вы планируете попасть в Москву только после февраля, то это идеальная возможность увидеть выставку одного из главных современных российских художников Павла Пепперштейна. Здесь будут изобретенные им сами страны и государства, его видение будущего мира. Всего на выставке будет представлено около 80 работ из частных и публичных собраний. «Ткань процветания» до 27 января «Марсель Бротарс. Поэзия и образы» до 3 февраля Павел Пепперштейн «Человек как рамка для ландшафта» 21 февраля 2019 года – 2 июня 2019 года

Когда искусство становится частью ландшафта. Часть II и III Где: Часть II в творческой мастерской С. Т. Коненкова, часть III в Мультимедиа Арт Музее Этой зимой в столице можно увидеть сразу две выставки еще одного великого русского современного художника Евгения Антуфьева. Первая часть проекта «Когда искусство становится частью ландшафта» прошла в одном из самых старых и больших музеев археологии в Палермо в рамках европейской биеннале Manifesta 12. Там работы Антуфьева вступали в диалог с объектами археологического музея. В Москве же его произведения ведут открытый разговор с работами советского скульптора Сергея Коненкова, художников Михаила Шемякина, Александра Бурганова, Дмитрия Краснопевцева. Курировала обе части Светлана Марич, помогали галерея Artwin и московский музей современного искусства. Оба проекта получились сильными и впечатляющими, ведь в них собрались чуть ли не лучшие силы российского современного искусства, поэтому лучше заглянуть сразу на обе выставки в любой последовательности. Часть II – до 3 февраля, часть III– до 24 февраля

Вим Дельвуа Где: галерея Гари Татинцяна Еще один бельгийский художник в Москве. Ирония, провокация, готические грузовики, расписанные огнетушители, татуированные свиньи и «Клоака» – это все можно увидеть в одном месте. «Клоака», например, – это машина, которая полностью имитирует пищеварительную систему человека. До 9 февраля

Araki. Чудовищный рай Где: галерея RuArts Одного из самых известных провокационных фотографов Нобуеси Араки благодаря галерее RuArts можно увидеть в Москве. Вы точно знаете этого японского фотографа: цветы, связанные японки в кимоно или без. Рай – один из важнейших сюжетов для Араки, особенно после смерти его жены Йоко. Как говорит Араки: «Без ада нет рая». В его чудовищном раю можно увидеть дикие джунгли, опасность, игрушки, части тел. Эти натюрморты экспонируются впервые, так что упускать шанс нельзя. До 3 февраля Фото: архивы пресс-служб