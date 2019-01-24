Эрмитаж запустит мобильное приложение для тех, кто стоит в очереди
Эрмитаж запустит мобильное приложение для посетителей, которые стоят в очереди. Оно поможет им больше узнать об экспонатах музея, говорит Михаил Пиотровский.
«Мы хотим развлечь людей в очереди. Каждый человек, стоящий в очереди с телефоном, может подключиться к программе, которая ему расскажет, что он увидит в Эрмитаже», — пояснил директор Эрмитажа.
По его словам, недостаточная осведомленность часто является причиной столпотворения в определенных залах. Люди просто идут смотреть на самые популярные экспонаты. Эту проблему и постараются решить с помощью приложения.
В программе будет раздел «Другие шедевры», рассказывающих о не самых известных работах, представленных в Эрмитаже.
«Мы постараемся переориентировать посетителей, чтобы они смотрели и Пазырыкский ковер, а не только Рафаэля», — говорит Пиотровский.
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