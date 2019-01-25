На выставке «51 Россия» покажут обобщенный портрет страны
1 февраля в галерее R1 откроется итоговая выставка современных художников-академистов, принявших участие во втором всероссийском конкурсе «Россия: лица городов и провинций», организованном «Фондом поддержки искусств А. Старых и А. Гамаюнова».
Выставка «51 Россия» не зря получила такое название: в экспозицию вошла 51 работа, раскрывающая характер нашей страны глазами представителей молодого арт-сообщества авторов, работающих в жанре академической традиции. Всего в рамках конкурса были пять номинаций: жанровая живопись, пейзаж, женский и мужской портрет с изображением известных исторических фигур или знаменитых современников, а также «Россия будущего». Организаторы конкурса не побоялись полотен на остросоциальные темы, посвященные актуальным событиям , происходящие в современной России.
Лауреаты конкурса будут награждаться 1 февраля на вернисаже в Галерее R1.
Также в программе перформанс-исследование от художницы Леры Лернер, участницы Международной Биеннале Манифеста 10, IV и V Московской Международной Биеннале Молодого Искусства, номинанта премии Инновация Х. Лера давно изучает процесс возникновения спонтанной коммуникации, и ее перформанс направлен на взаимодействие художников и зрителей. Гостям вернисажа будет предложено стать соавторами художников и высказаться на тему «России будущего».
Всех посетителей в день открытия выставки ждет полезный welcome drink от ресторана «Укроп», вегетарианского кафе, которое поддерживает этичный образ жизни и заботится об окружающей среде.
Выставка будет работать по выходным дням с 1 февраля по 1 марта 2019 года.
Открытие 1-го февраля в 19:00.
Галерея R1, адрес: Кронверкский проспект, 65.
Вход свободный в день вернисажа и на протяжении всей выставки.
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