На выставке «51 Россия» покажут обобщенный портрет страны

1 февраля в галерее R1 откроется итоговая выставка современных художников-академистов , принявших участие во втором всероссийском конкурсе «Россия: лица городов и провинций», организованном «Фондом поддержки искусств А. Старых и А. Гамаюнова».

Выставка «51 Россия» не зря получила такое название: в экспозицию вошла 51 работа, раскрывающая характер нашей страны глазами представителей молодого арт-сообщества авторов, работающих в жанре академической традиции. Всего в рамках конкурса были пять номинаций: жанровая живопись, пейзаж, женский и мужской портрет с изображением известных исторических фигур или знаменитых современников, а также «Россия будущего». Организаторы конкурса не побоялись полотен на остросоциальные темы, посвященные актуальным событиям , происходящие в современной России.

Лауреаты конкурса будут награждаться 1 февраля на вернисаже в Галерее R1.

Также в программе перформанс-исследование от художницы Леры Лернер, участницы Международной Биеннале Манифеста 10, IV и V Московской Международной Биеннале Молодого Искусства, номинанта премии Инновация Х. Лера давно изучает процесс возникновения спонтанной коммуникации, и ее перформанс направлен на взаимодействие художников и зрителей. Гостям вернисажа будет предложено стать соавторами художников и высказаться на тему «России будущего».

Всех посетителей в день открытия выставки ждет полезный welcome drink от ресторана «Укроп», вегетарианского кафе, которое поддерживает этичный образ жизни и заботится об окружающей среде.