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На выставке «51 Россия» покажут обобщенный портрет страны

1 февраля в галерее R1 откроется итоговая выставка современных художников-академистов, принявших участие во втором всероссийском конкурсе  «Россия: лица городов и провинций», организованном «Фондом поддержки искусств А. Старых и А. Гамаюнова».

Выставка «51 Россия» не зря получила такое название: в экспозицию вошла 51 работа, раскрывающая характер нашей страны глазами представителей молодого арт-сообщества авторов, работающих в жанре академической традиции. Всего в рамках конкурса были  пять номинаций: жанровая живопись, пейзаж, женский и мужской портрет с изображением известных исторических фигур или знаменитых современников, а также  «Россия будущего». Организаторы конкурса не побоялись полотен на остросоциальные темы, посвященные актуальным событиям , происходящие в современной России.

  • Три грации, Андрей Новиков

  • Открытие сезона, Кристина Ровная

  • На Астраханском рынке, Ольга Петрова

  • Кресты, Сергей Данчев

Лауреаты конкурса будут награждаться 1 февраля на вернисаже в Галерее R1.

Также в программе  перформанс-исследование от художницы Леры Лернер, участницы Международной Биеннале Манифеста 10, IV и V Московской Международной Биеннале Молодого Искусства, номинанта премии Инновация Х. Лера давно изучает процесс возникновения спонтанной коммуникации, и ее перформанс направлен на взаимодействие художников и зрителей. Гостям вернисажа будет предложено стать соавторами художников и высказаться на тему «России будущего».

Всех посетителей в день открытия выставки ждет полезный welcome drink от ресторана «Укроп»,  вегетарианского кафе, которое поддерживает этичный образ жизни и заботится об окружающей среде. 

  • Черный тюльпан, Иосиф Чихория

  • Возвращение, Маргарита Баранова

  • Радуга, Сергей Данчев

«Для меня обладания произведением искусства недостаточно, я счастлив быть причастным к его созданию и судьбе творца... Мы стремимся создать условия, при которых молодые художники не просто будут обладать возможностью для высказывания, нам действительно важно их видение современности, сохранение его, и для этого не может быть жаль сил и средств», ─ говорит Александр Старых, основатель STARYKH.GALLERY, соучредитель «Фонда поддержки искусств А. Старых и А. Гамаюнова», меценат, коллекционер. Сам Александр большой поклонник творчества Дейнеки, знаток соцреализма и идейный основатель актуализма: коллективного художественного течения, открытого для всех, которое ставит задачу «актуализировать» повседневность,  разглядеть искусство в каждодневных вещах. Такое искусство доступно и понятно для всех.

Выставка будет работать по выходным дням с 1 февраля по 1 марта 2019 года.

Открытие 1-го февраля  в 19:00.

Галерея R1, адрес: Кронверкский проспект, 65.

Вход свободный в день вернисажа и на протяжении всей выставки.

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Автор: snekrasova
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