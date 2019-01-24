В Петербурге появится проект помощи людям, пережившим сексуальное насилие в детстве

Юлия Кулешова, создательница благотворительного проекта «Спасибо!», запускает в Петербурге проект помощи людям, которые пережили сексуальное насилие в детстве. Она объявила об этом после того, как рассказала свою историю о насилии со стороны отчима.

Юлия собирается создать анонимный чат, где каждый сможет рассказать о том, что с ним происходит. Все желающие смогут организовать психологическую помощь: удаленно или очно, в Петербурге. Запустят проект уже в 2019 году.

«У нас такой большой объем насилия над детьми, потому что нет никакой системы, которая могла бы его предотвращать. Дети зачастую не понимают, что с ними происходит. Они не могут рассказать взрослым, потому что ничего не знают ни о насилии, ни о сексе. В России с детьми все еще не принято говорить на такие темы», — говорит Кулешова.

Средства на проект будут выделять магазины «Спасибо!» — сеть будет направлять туда 10 % своих средств, то есть около 40 тысяч рублей.