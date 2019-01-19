Художник из Петербурга перерисовал удаленную (из соображений законности) главу комикса «Дэдпул. MAX»

Петербургский художник Виталий Терлецкий, известный работой над комиксами «Продукты 24» и «Шафировский Проспект», выпустил собственную версию удаленной главы комикса «Дэдпул. MAX», который впервые выйдет на русском в январе этого года. Незадолго до появления сборника в продаже, издательство «Комильфо», которое входит в состав издательского дома «Эксмо», по собственной инициативе изъяло ее из сборника — из соображений законности.

Причиной решения о снятии главы с печати стало возможное нарушение российского законодательства. Главный герой комикса — барон Земо — неонацист, рассуждающий о холокосте как способе превосходства белых людей над остальными рассами. Он восстанавливает деятельность Ку-Клукс-Клана, чтобы реализовать свой замысел и развязать межрасовую войну в Америке.

Петербургский художник Виталий Терлецкий полностью перерисовал удаленную главу, немного изменил перевод и содержание — чтобы ее можно было прочесть и не бояться возможных последствий. «К сожалению, выпуск 3 не прошел цензуру и не попал в итоговую версию книжки из-за действительно расистского содержания. Хотите прочитать его и не сесть в тюрьму? Теперь у вас есть такая возможность. За две ночи я перерисовал весь третий выпуск в своем стиле и немного подправил перевод и графику — теперь господа в белых колпаках у нас котики, а те, кого они не любят — мыши. Ну, классика, вы поняли», — поделился с подписчиками своего сообщества Терлецкий.

Теперь нацисты стали «неокотистами» из Кис-кис-клана, горящие кресты на самом деле шампуры для поджаривания зефира на костре, а сама тема межрасовой борьбы — отсылка к графическому роману Арта Шпигельмана «Маус», в котором доступно для всех рассказывается история польского еврея, пережившего холокост.