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В Нидерландах обнаружена неизвестная картина Ван Гога

Канал RTV Drenthe сообщил, что 92-летняя жительница Нидерландов передала дому-музею Ван Гога в Дренте ранее неизвестное полотно художника. Его стоимость может достигать миллионов евро, если удастся подтвердить его подлинность.

Специалисты говорят, что картина действительно выполнены в стиле Ван Гога, а еще одним доказательством является подпись "Винсент".

 

Пока что полотно будет храниться в сейфе, а посетителям покажут его копию. На картине изображено помещение бара, но специалисты пока не смогли определить, где в реальности располагалось это место. Возможно, в Гааге, где художник жил 1869-1873 и 1881-1883 годах. 

 

 


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