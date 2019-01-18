В Нидерландах обнаружена неизвестная картина Ван Гога

Канал RTV Drenthe сообщил, что 92-летняя жительница Нидерландов передала дому-музею Ван Гога в Дренте ранее неизвестное полотно художника. Его стоимость может достигать миллионов евро, если удастся подтвердить его подлинность.

Специалисты говорят, что картина действительно выполнены в стиле Ван Гога, а еще одним доказательством является подпись "Винсент".