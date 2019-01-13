Осьминогоподобную Бабушку Агафью изобразили в новом стрит-арте на Петроградской

На Петроградской стороне в Петербурге появился новый стрит-арт — рисунок женщины со щупальцами вместо ног. Работа называется «Тентакли бабушки Агафьи» и изображает лицо одноименного косметического бренда в непривычном для себя амплуа.

Как пишут под постом в сообществе «Ассоциация худших художников», где рассказали об изображении, стрит-арт находится на Левашовском проспекте, 2. Автор, изобразивший бабушку Агафью в образе тентакля со щупальцами, неизвестен.

Напомним, в Петербурге продолжают бороться за легализацию стрит-арта. 5 января на пересечении Суворовского и Невского проспектов появилась «дверь в советский Новый год». Изображение стало новой работой уличного художника Паши Каса. Однако «советский Новый год» просуществовал недолго — спустя несколько часов после появления граффити от изображения избавились коммунальщики. Петербуржцы решили самостоятельно восстановить граффити художника. Незадолго после этого депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга сообщил о готовности «прекратить войну с искусством». Петербургский стрит-арт он намерен защитить новым законом, который легализует уличное искусство в городе.