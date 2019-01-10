Французские художники приедут в Петербург с лекциями о стрит-арте

Французские художники Жан Фушер и Мишель Дюше приедут в Петербург, чтобы прочитать уникальные лекции про уличное искусство. Организатами встреч выступают Музей стрит-арта и Французский институт.

12 января Фушер расскажет о том, как стрит-арт зародался во Франции и развивался в 80-х годах прошлого века. Сам художник на протяжении десятилетий работает в жанре плакатной живописи и графики.

В этом же направлении развивается Дюше. 15 января во Французском институте он подробнее расскажет всем желающим о своей деятельности.