18+

Французские художники приедут в Петербург с лекциями о стрит-арте

Французские художники Жан Фушер и Мишель Дюше приедут в Петербург, чтобы прочитать уникальные лекции про уличное искусство. Организатами встреч выступают Музей стрит-арта и Французский институт.

12 января Фушер расскажет о том, как стрит-арт зародался во Франции и развивался в 80-х годах прошлого века. Сам художник на протяжении десятилетий работает в жанре плакатной живописи и графики. 

В этом же направлении развивается Дюше. 15 января во Французском институте он подробнее расскажет всем желающим о своей деятельности. 

 

В ноябре 2018 года петербургские депутаты подготовили законопроект о легализации граффити на фасадах петербургских зданий. Власти считают, что качественные работы могут украсить город, особенно окраины. 


Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
 
 

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также