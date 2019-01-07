Петербургские депутаты планируют «прекратить войну» с уличным искусством

В ближайшее время на рассмотрение городского парламента будет вынесена законодательная инициатива, которая, по подсчету депутата, к весне этого года позволит защитить уличное искусство «от абсурдных ситуаций» новым законом. «После вчерашней истории с закрашиванием граффити в центре Петербурга вновь становится актуальным вопрос о легализации стрит-арта. Мы уже разработали соответствующую инициативу и в ближайшее время вынесем её на рассмотрение городского парламента. Медлить с принятием документа мы не станем. Надеюсь, что уже весной в нашем городе появится полноценный закон, который защитит уличное творчество от абсурдных ситуаций, которые в последнее время возникают всё чаще. Войну с искусством уже давно пора прекращать», — сообщил Четырбок на своей странице в социальной сети.

По каким меркам будет определяться то уличное искусство, которое нуждается в защите, депутат ЗакСа не уточняет. Напомним, спустя несколько часов после появления граффити «Дверь в советский Новый год», которое принадлежало кисти уличного художника Паши Каса, от изображения избавились коммунальщики. Ранее самым громким эпизодом борьбы с уличным искусством стало закрашивание портрета главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. В ноябре знаменитое изображение лидера музыкальной группы ДДТ Юрия Шевчука не дожило до своего двухлетия. После этого авторы граффити с Шевчуком, белорусская команда HoodGraff, изобразили кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Также в ноябре прошлого года на карте города в 2GIS появилась подборка лучших граффити по версии команды стрит-арт художников HoodGraff.