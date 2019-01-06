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Дверь в «советский Новый год» пропала спустя несколько часов после появления

Активисты сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания» рассказали о том, что «советский Новый год» просуществовал не долго — спустя несколько часов после появления граффити, которое принадлежало кисти уличного художника Паши Каса, от изображения избавились коммунальщики.

  • @pashacas

  • Фото: "Центральный район за комфортную среду обитания"

Активисты рассказали о «двух ЖКХ-принцессах», которые, вооружившись валиком и краской, закрасили изображение на пересечении Суворовского и Невского проспектов . «Уж лучше бы мы не сообщали адрес, где находится этот отличный новогодний стрит-арт. Работничкам даже не понадобилось никакой заявки на портале. Вот она, оборотная сторона известности паблика и резонанса, который идет в СМИ после крутых новостей!», — сокрушаются активисты.

  • Фото: "Центральный район за комфортную среду обитания"

Это не первый случай борьбы коммунальщиков с уличными художниками. В сентябре прошлого года изображение Моны Лизы в образе дворника, которое поместил на стену здания на улице Жуковского, 49 Паша Кас еще в 2016 году, закрасили, тем самым уничтожив. «Будем рады новым творениям этого крутого стрит-артиста. Надеемся, что он согласится оформить с нами один из заброшенных щитков в центре. На них рука у коммунальщиков не поднимется. Товарищ Беглов подтвердит», — рассказали о планах активисты «Центрального района за комфортную среду обитания». 

Напомним, уличный художник из Алма-Аты Паша Кас посвятил свою новую стрит-арт работу воспоминаниям о праздновании Нового года в СССР. На стене дома на углу Суворовского и Невского проспектов изображена приоткрытая дверь, за которой девочка в школьной форме с узнаваемым фартучком наряжает праздничную елку. 


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Комментарии (1)

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  • Open_Gamer 6 янв., 2019
    Небольшая поправка. Сам Паша Кас (Каз?) позиционировал своё произведение не как ретро- , а как возможную перспективу: типа нас (кого - нас? - не до конца понятно: он себя ассоциирует с Казахстаном, Россией или же его, как гражданина мира (но тогда - кто?)) туда, к СССР, ведут. Хотя значительная часть зрителей восприняла картинку , как старую сказку. Несколько удивляет малочисленность фотографий незакрашенного "полотна". «Фонтанке», закономерно заметившей это культурное событие, предлагали уже провести расследование среди загадочных коммунальщиков. А может «Собаке» стоит взять след?

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