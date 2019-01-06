Дверь в «советский Новый год» пропала спустя несколько часов после появления

Активисты сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания» рассказали о том, что «советский Новый год» просуществовал не долго — спустя несколько часов после появления граффити, которое принадлежало кисти уличного художника Паши Каса, от изображения избавились коммунальщики.

Активисты рассказали о «двух ЖКХ-принцессах», которые, вооружившись валиком и краской, закрасили изображение на пересечении Суворовского и Невского проспектов . «Уж лучше бы мы не сообщали адрес, где находится этот отличный новогодний стрит-арт. Работничкам даже не понадобилось никакой заявки на портале. Вот она, оборотная сторона известности паблика и резонанса, который идет в СМИ после крутых новостей!», — сокрушаются активисты.

Это не первый случай борьбы коммунальщиков с уличными художниками. В сентябре прошлого года изображение Моны Лизы в образе дворника, которое поместил на стену здания на улице Жуковского, 49 Паша Кас еще в 2016 году, закрасили, тем самым уничтожив. «Будем рады новым творениям этого крутого стрит-артиста. Надеемся, что он согласится оформить с нами один из заброшенных щитков в центре. На них рука у коммунальщиков не поднимется. Товарищ Беглов подтвердит», — рассказали о планах активисты «Центрального района за комфортную среду обитания».

Напомним, уличный художник из Алма-Аты Паша Кас посвятил свою новую стрит-арт работу воспоминаниям о праздновании Нового года в СССР. На стене дома на углу Суворовского и Невского проспектов изображена приоткрытая дверь, за которой девочка в школьной форме с узнаваемым фартучком наряжает праздничную елку.