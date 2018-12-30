Эрмитаж показал главные подарки 2018 года

На выставке главных даров музею были представлены фельдмаршальский жезл Российской империи, изготовленный в конце в конце 19 века для императора Александра II и инкрустированный бриллиантами и сапфирами. Жезл был передан Эрмитажу президентом России Владимиром Путиным. А также фирман правителя Османской империи султана Селима III, переданный музею Фондом Эрмитажа в Великобритании.

«Фельдмаршальский жезл после реставрации займет место в Фельдмаршальском зале, на своем правильном месте. Мы очень благодарны за этот дар и рады, что он так торжественно был осуществлен, красиво прозвучал, отражая одну из важных сторон Эрмитажа, музея и памятника, хранилища нашей отечественной государственной истории. Другой замечательный экспонат — фирман султана Селима III — отражающий другую сторону Эрмитажа, как музея мировой культуры, тоже дар, дар британских друзей Эрмитажа. Приобретение — это самое трудное, что было всегда трудно делать Эрмитажу последние сто лет, мы все-таки это делаем и то, что мы делаем — мы показываем», — рассказал на представлении даров генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.