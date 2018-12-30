Видео дня: Покрас Лампас, Маша Миногарова, Антоха МС и другие подводят итоги 2018 года

из интервью «Собака.ru»:

В 2016 году было непросто — появилось много копиистов, которые своим копипастом обвалили рынок. Но в 2018-м вернулся тренд на творчество, и все зашевелились. В месяц ко мне приходит пять-шесть-десять предложений от брендов. Понятно, что от девяноста процентов я откажусь — значит, эти предложения уйдут к другим авторам. Повышаются цены, появляются возможности выставиться в более презентабельных местах. Галереи стали обращать внимание на молодых художников, на арт-ярмарках представлено больше российских галерей.

Чтобы творчество стало успешным сейчас, у него должны быть философия, концепция, смысл. Больше нет смысла создавать просто красивую картинку — их сейчас слишком много на стоках, в «Инстаграме». Смысл должен быть авторским. Если ты копируешь или придумываешь в рамках тенденции, то не говори, что создаешь современную культуру, — это неправда. Это не современная культура, а переосмысление идей. Я могу сказать, что делаю искусство про будущее. Почему про будущее? Потому что про смешение культур. Почему про смешение? Потому что глобализация ведет к увеличению количества знаний, которые человек может легко получить, упрощению коммуникации между народами, а значит, и изменению письменности.