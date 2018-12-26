Бэнкси хотят судить за уничтожение собственной картины

Уличного художника Бэнкси могут привлечь к ответственности за уничтожение своей собственной работы, пишет Daily Mail. Юристы утверждают, что с точки зрения закона он совершил правонарушение.

Напомним, в октября художник «отбэнксил» ценителей своего творчества: картина «Девочка с шаром» самоуничтожилась сразу после того, как ее продали на аукционе Sothebyʼs. Покупатель отдал за эту работу за 1,04 миллиона фунтов стерлингов (1,4 миллиона долларов).

Чуть позже художник выложил видео, где показал, как встраивал шредер в рамку с картиной. Оказалось, что работа должна разрезаться полностью, а не на половину, но что-то не сработало.

Профессор Саломе Веррелл из британского Юридического университета отмечает, что шредер сработал уже после удара молотка, то есть фактически картина перешла в собственность другого человека.

«Бэнкси намеренно испортил картину, зная, что она принадлежит не ему», — пояснила Веррелл. Сейчас полиция пытается установить личность Бэнкси. Если это получится сделать, то художника ждет судебное разбирательство.

Граффити Бэнкси появляются на улицах с 1990-х годов. Одна из его последних работ — рисунок ребенка ребенок, который ловит ртом снежинки, оказывающиеся пеплом.