Работа петербургского фотографа попала в список лучших снимков года по версии Reuters

Агентство Reuters выбрало 100 лучших фотографий 2018 года. В список попаала работа петербурсгкого фотографа Антона Ваганова. На снимке запечатлена балерина Михайловского театра, которая смотрит футбол.

Фотография сделана 7 июля, когда Россия играла простив Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018. Ваганов сел рядом с телевизором, расположенным у сцены и ждал, когда кто-нибудь из балерин остановится, чтобы посмотреть счет.

Ваганов также снимает виды Петербурга, портреты, репортажи и производственные процессы. Все его работы можно посмотреть здесь.