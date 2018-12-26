Работа петербургского фотографа попала в список лучших снимков года по версии Reuters
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Антон Ваганов | Reuters
Агентство Reuters выбрало 100 лучших фотографий 2018 года. В список попаала работа петербурсгкого фотографа Антона Ваганова. На снимке запечатлена балерина Михайловского театра, которая смотрит футбол.
Фотография сделана 7 июля, когда Россия играла простив Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018. Ваганов сел рядом с телевизором, расположенным у сцены и ждал, когда кто-нибудь из балерин остановится, чтобы посмотреть счет.
Ваганов также снимает виды Петербурга, портреты, репортажи и производственные процессы. Все его работы можно посмотреть здесь.
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