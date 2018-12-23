Петербургский художник Петр Фильчаков составил календарь, на страницах которого изображены яркие представители модерна в архитектуре Северной столицы — от Au Pont Rouge до гастронома братьев Елисеевых. О том, что 12 видовых листов вышли их печати, художник сообщил на своей странице в социальных сетях, показав видеопрезентацию работы.

Это не единственная работа художника, которая изображает город в 2019 году. Ранее Фильчаков представил календарь с видами Петроградской стороны — от площади Льва Толстого до набережной реки Карповки, выполненные акварелью, карандашом и пастелью. «Петербургский модернизм» создан при помощи акварели и маркера, а сам календарь представлен в формате А3.

Здесь и далее фото: страницы каленаря "Петербургский модерн", Петр Фильчаков























