Исаакиевский собор может остаться музеем

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал о дальнейшей судьбе Исаакиевского собора. Беглов ответил на обращение депутатов ЗакСа с просьбой отменить распоряжение о передаче музея Русской Православной Церкви (РПЦ) — решение могут отменить под новый год.

Документ о подготовке к передаче Исаакиевского собора РПЦ может быть признан недействительным 31 декабря — в этот день пройдет ровно два года с момента его создания. Беглов уточнил, что, согласно решению Василеостровского районного суда, документ «не является решением о передаче имущества религиозного назначения религиозной организации, не порождает юридически значимых последствий и не нарушает прав и законных интересов граждан». В 2017 году к аналогичным выводам пришел Конституционный суд РФ.

«Учитывая изложенное, рассмотреть вопрос о признании недействительным распоряжения не представляется возможным. Однако в случае непредставления заявления, предусмотренного статьей 6 федерального закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» и после истечения срока, указанного в пункте 3 приложения к распоряжению, появится возможность признания распоряжения утратившим силу», — подчеркнул Александр Беглов.

К врио губернатора обратились депутаты франций «Яблоко», КПРФ, «Партия роста» и «Справедливая Россия». Парламентарии просили признать незаконным распоряжение комитета имущественных отношений о передаче Исаакиевского собора РПЦ от 30 декабря 2016 года.