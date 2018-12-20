Петербургский художник нарисовал календарь 2019 года, посвященный Петроградке
Петербургский художник-график Петр Фильчаков создал календарь 2019 года с видами Петроградской стороны. Свою работу он показал в Facebook. Рисунки выполнены акварелью, карандашом и пастелью.
Также Фильчаков показал календарь с иллюстрациями под название «Петербургский модерн» с изображением разных видов города.
Оригиналы картин художник покажет 16 декабря на выставке в «Большом баре» на Большом проспекте Петроградской стороны. Там же календари можно будет приобрести.
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