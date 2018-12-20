18+

Петербургский художник нарисовал календарь 2019 года, посвященный Петроградке

Петербургский художник-график Петр Фильчаков создал календарь 2019 года с видами Петроградской стороны. Свою работу он показал в Facebook. Рисунки выполнены акварелью, карандашом и пастелью.

 

 

Также Фильчаков показал календарь с иллюстрациями под название «Петербургский модерн» с изображением разных видов города. 

 

 

Оригиналы картин художник покажет 16 декабря на выставке в «Большом баре» на Большом проспекте Петроградской стороны. Там же календари можно будет приобрести. 


Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
 
 

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также