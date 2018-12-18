В Русском музее нашли портрет Пушкина, считавшийся утраченным
Эксперты из отдела технологических исследований Русского музея нашли портрет Александра Пушкина, который написал Кузьма Петров-Водкин. Полотно читалось утраченным, но на самом деле всё это время находилось под слоем другой картины.
«Во время обследования картины «Колхозницы», хранящейся в собрании Русского музея, сотрудники отдела технологических исследований обнаружили под верхним слоем более ранее изображение. Исследование показало, что это портрет А. С. Пушкина», — рассказывают в пресс-службе Русского музея.
Сам Петров-Водкин считал эту работу неудачной и таким образом уничтожил портрет. По картине «Колхозницы» сразу видно, что она написана поверх другого полотна, объясняют эксперты. Заглянуть под слой краски получилось с помощью инфракрасного излучения.
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