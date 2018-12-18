В Русском музее нашли портрет Пушкина, считавшийся утраченным

Эксперты из отдела технологических исследований Русского музея нашли портрет Александра Пушкина, который написал Кузьма Петров-Водкин. Полотно читалось утраченным, но на самом деле всё это время находилось под слоем другой картины.

«Во время обследования картины «Колхозницы», хранящейся в собрании Русского музея, сотрудники отдела технологических исследований обнаружили под верхним слоем более ранее изображение. Исследование показало, что это портрет А. С. Пушкина», — рассказывают в пресс-службе Русского музея.