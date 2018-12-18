Коллекция Эрмитажа впервые пополнилась видеоинсталляцией

Фонд Потанина пополняет коллекцию Государственного Эрмитажа: музей впервые принял в дар видеоинсталляцию — работу американского художника Билла Виолы «Море безмолвия».

Эта работа уже выставлялась в Эрмитаже в 2014 году на выставке «Билл Виола. Море безмолвия», приуроченной к 250-летию музея. Теперь инсталляцию можно увидеть в зале 353 Главного штаба.

«В последние годы случаи приобретения значимых работ современных художников можно пересчитать по пальцам. Поэтому мы рады возможности поддержать Эрмитаж в расширении коллекции. Мы уверены, что лучшие образцы современного искусства, в том числе и западного, должны быть достоянием общества, быть доступными широкой публике, а не только узкому кругу ценителей», — рассказала директор Фонда Потанина Оксана Орачева.