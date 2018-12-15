Михаил Пиотровский попросил Владимира Путина спасти музеи страны от «строительного дела»
На заседании президентского совета по культуре, который проходит в Константиновском дворце сегодня, 15 декабря, Директор Государственного Эрмитажа и президент Союза музеев России Михаил Пиотровский рассказал о необходимости сохранить неделимость музейных комплексов.«Предлагаем забрать строительное дело от культурных учреждений. Мы не справляемся», — сказал Пиотровский.
Главной темой совета по культуре, который в эти дни проходит в Петербурге, стало обсуждение вопросов формирования и реализации национальной программы «Культура» на период до 2024 года. «Сейчас у нас под угрозой Музей городской скульптуры (здание хотят передать РПЦ — прим. ред.). Есть вопросы по Музею блокады в Соляном переулке. Чтобы он выжил рядом с новым музеем, который строится, нужно всего лишь выкупить помещения у Министерства обороны. При этом Исаакиевский собор нам демонстрирует положительный пример совместного использования здания музея с епархией», — рассказал Пиотровский. На просьбу директора Эрмитажа откликнулся Владимир Путин.
Как сообщает «Фонтанка», глава государства отметил, что взгляды на проблему передачи музейных комплексов другим инстанциям разделяем и порекомендовал обратиться с данным вопросом к врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову. «Справиться со строителями действительно невозможно. Это не специальность и даже не национальность. Это отдельное явление мировой культуры», — добавил президент.
Напомним, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил о планах дополнить экспозицию музейного комплекса скульптурами, которые можно будет трогать руками. В первую очередь нововведение поможет людям с проблемами зрения в прямом смысле прикоснуться к искусству.
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