Михаил Пиотровский попросил Владимира Путина спасти музеи страны от «строительного дела»

Главной темой совета по культуре, который в эти дни проходит в Петербурге, стало обсуждение вопросов формирования и реализации национальной программы «Культура» на период до 2024 года. «Сейчас у нас под угрозой Музей городской скульптуры (здание хотят передать РПЦ — прим. ред.). Есть вопросы по Музею блокады в Соляном переулке. Чтобы он выжил рядом с новым музеем, который строится, нужно всего лишь выкупить помещения у Министерства обороны. При этом Исаакиевский собор нам демонстрирует положительный пример совместного использования здания музея с епархией», — рассказал Пиотровский. На просьбу директора Эрмитажа откликнулся Владимир Путин.

Как сообщает «Фонтанка», глава государства отметил, что взгляды на проблему передачи музейных комплексов другим инстанциям разделяем и порекомендовал обратиться с данным вопросом к врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову. «Справиться со строителями действительно невозможно. Это не специальность и даже не национальность. Это отдельное явление мировой культуры», — добавил президент.