В Главном Штабе открылась выставка участников конкурса Hermitage Design Contest

В Главном Штабе открылась выставка Hermitage Design Contest, на которой представлены двадцать работ участников конкурсного проекта от Эрмитажа и Rich Propellers. На экспозиции можно увидеть работы, отобранные жюри (директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским, ректором Академии художеств им. Репина и комиссаром национального павильона Венецианского биеннале Семеном Михайловский и лидером группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым) для второго этапа конкурса.

Всего в проекте приняли участие более 350 дизайнеров, художников и иллюстраторов из России и СНГ, а общее количество конкурсных работ превысило 1000.

В период проведения выставки, с 25 октября по 6 ноября, будет проходить открытое онлайн-голосование, и каждый желающий сможет отдать свой голос за одну из представленных на выставке работ. Проголосовать можно здесь.

Подведение итогов конкурса и церемония награждения пяти победителей, набравших наибольшее количество голосов, состоится 10 ноября.