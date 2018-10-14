18+

Петербургская художница написала портреты Мамаева и Кокорина грязью

  • Фото: Ирина Романовская

Ирина Романовская, чьё творчество уже стало известно своей особой техникой, написала новую картину. Работа была выполнена той же методикой, но с использованием грязи. Грудью девушка написала портреты Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Решение использовать грязь в качестве основного материала написания картины Романовская объяснила тем, что футболисты «упали из князей в грязи», запачкав свою репутацию. По словам самой художницы, грязь она использовала не случайно. Девушка хотела показать, как талантливые футболисты запачкали свою репутацию и «упали из князи в грязи».

Свою новую работу Романовская назвала «Хулиганы». «Совсем недостойное поведение для спортсменов, они должны быть примером, а в итоге сами нуждаются в воспитании», — комментирует художница.

 

Ранее Ирина Романовская также изображала известных спортсменов на своих картинах. 

  • Фото: Ирина Романовская

  • Фото: Ирина Романовская


Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров