Петербургская художница написала портреты Мамаева и Кокорина грязью

Ирина Романовская, чьё творчество уже стало известно своей особой техникой, написала новую картину. Работа была выполнена той же методикой, но с использованием грязи. Грудью девушка написала портреты Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Решение использовать грязь в качестве основного материала написания картины Романовская объяснила тем, что футболисты «упали из князей в грязи», запачкав свою репутацию. По словам самой художницы, грязь она использовала не случайно. Девушка хотела показать, как талантливые футболисты запачкали свою репутацию и «упали из князи в грязи».

Свою новую работу Романовская назвала «Хулиганы». «Совсем недостойное поведение для спортсменов, они должны быть примером, а в итоге сами нуждаются в воспитании», — комментирует художница.