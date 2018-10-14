Танцоры балета из 20 стран поборются в Петербурге за звание лучших

Сегодня, 14 октября, в Петербурге начинается Восьмой Международный балетный конкурс «Ваганова-Prix». В соревнованиях примут учатие 63 юных танцора из 20 стран мира. На сценах петербургских театров поборются за звание лучших девушки и юноши от 14 до 18 лет.

Первый тур соревнований состоится в Академии русского балета имени Вагановой, второй пройдёт на сцене Эрмитажного театра. Ректор Академии Николай Цискаридзе также проведёт отборочный тур «Приз Лозанны».

20 октября на сцене Мариинки выступят лауреаты балетного конкурса.