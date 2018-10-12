В Петербурге из нового музея керамики похитили маску льва XIX века
В Петербурге из нового музея керамики «Керамарх» неизвестный похитил декоративную маску льва XIX века.
Как стало известно «Фонтанке», кражу заметили 11 октября. Вечером специалист по учету музейных экспонатов Государственного музея истории Санкт-Петербурга обратилась в полицию с заявлением. Маска — небольшой терракот. Она раньше висела на фасаде Эрмитажа как часть фриза, а позже стала экспонатом.
Напомним, первый в России музей архитектурной керамики «Керамарх» открылся 5 октября. Его площадкой стал Государев бастион Петропавловской крепости. Всего зрителям представлено около 200 экспонатов.
Экспозиция представляет историю развития декоративной керамики в архитектуре и убранстве интерьера XVIII — начала ХХ века. Основу выставки составляют предметы из фонда архитектурных деталей Государственного музея истории Санкт-Петербурга, а также отдельные предметы, предоставленные Эрмитажем, ГМЗ «Петергоф», Усадьбой Кусково XVIII века, Орехово-Зуевским городским историко-краеведческим музеем и другими институциями.
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