В Петербурге из нового музея керамики похитили маску льва XIX века

Напомним, первый в России музей архитектурной керамики «Керамарх» открылся 5 октября. Его площадкой стал Государев бастион Петропавловской крепости. Всего зрителям представлено около 200 экспонатов.

Экспозиция представляет историю развития декоративной керамики в архитектуре и убранстве интерьера XVIII — начала ХХ века. Основу выставки составляют предметы из фонда архитектурных деталей Государственного музея истории Санкт-Петербурга, а также отдельные предметы, предоставленные Эрмитажем, ГМЗ «Петергоф», Усадьбой Кусково XVIII века, Орехово-Зуевским городским историко-краеведческим музеем и другими институциями.