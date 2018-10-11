6 шедевров архитектурной керамики императорского Петербурга

Панно с церкви Анны Кашинской

Церковь во имя святой благоверной княгини Анны Кашинской на Большом Сампсониевском проспекте была построена в начале XX века по проекту архитектора А. П. Аплаксина. Храму пришлось пережить немало: как подворье монастыря он просуществовал до середины 1920-х годов, но в начале 1930-х монахини были арестованы, священник репрессирован, а церковную утварь и иконы разграбили. В 1933 году советская власть собиралась его уничтожить — к счастью, взрыв не состоялся. Майоликовый фриз с колокольни, созданный на знаменитом производстве «Гельдвейн — Ваулин» (предположительно по проекту А. Т. Матвеева), уцелел чудом.

Теперь фриз, размещавшийся на колокольне вверху под куполом, впервые можно рассмотреть в деталях. До этого вблизи его видели лишь дважды — при установке и во время демонтажа в 1970-х.