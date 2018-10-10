Манеж продлил выставку «Хранить вечно» на шесть дней
«Манеж» продлил работу мультимедийной выставки «Хранить вечно», посвященной истории четырех пригородных музеев: «Гатчина», «Павловск», «Петергоф» и «Царское Село» с начала XX века до конца блокады Ленинграда.
Таким образом, экспозиция будет работать до 15 октября. «Хранить вечно» - мультимедийный проект на стыке жанров (это и спектакль, и видеоинсталляция). Проводником-гидом в спектакле-выставке по минувшему веку станет девочка, которую озвучила Алиса Фрейндлих. Поставил перфоманс худрук БДТ и победитель «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Андрей Могучий, а за художественную концепцию отвечала обладатель премий «Золотая маска», «Инновация», один из авторов концепции Нового Пространства Театра Наций Вера Мартынов. Музыку написал Владимир Раннев.
Приобрести билеты можно только в кассе Манежа, которая закрывается в 19:30. На выставку запускают по 10-12 посетителей каждые 10 минут. Им выдают наушники с плеером и проводят по тематически обустроенным залам, в которых, в частности, есть 200 подлинных предметов из фондов музея.
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