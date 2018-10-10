Манеж продлил выставку «Хранить вечно» на шесть дней

«Манеж» продлил работу мультимедийной выставки «Хранить вечно», посвященной истории четырех пригородных музеев: «Гатчина», «Павловск», «Петергоф» и «Царское Село» с начала XX века до конца блокады Ленинграда.

Таким образом, экспозиция будет работать до 15 октября. «Хранить вечно» - мультимедийный проект на стыке жанров (это и спектакль, и видеоинсталляция). Проводником-гидом в спектакле-выставке по минувшему веку станет девочка, которую озвучила Алиса Фрейндлих. Поставил перфоманс худрук БДТ и победитель «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Андрей Могучий, а за художественную концепцию отвечала обладатель премий «Золотая маска», «Инновация», один из авторов концепции Нового Пространства Театра Наций Вера Мартынов. Музыку написал Владимир Раннев.