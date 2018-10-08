Картина Бэнкси самоуничтожилась сразу после продажи за миллион фунтов. Это протест или пиар?

Создательница школы Masters, присутствовала на аукционе

Аукцион проходил традиционно, за день до него мы увидели работы на экскурсии. Когда «Девочку с шаром» приобрели, прозвучал удар молотка и картина самоуничтожилась. Это случилось не сразу, зрители уже успели переключиться на другой лот, когда полотно поползло вниз. Сначала все подумали, что оно просто вылетело, но позже поняли, что в раму был встроен шредер. Конечно, это вызвало безумный ажиотаж, все начали фотографировать, но охрана быстро унесла работу. Ощущение было, что работники аукциона действительно не знали, что это произойдет. Сотрудница, которая стояла рядом с картиной, отскочила – было очевидно, что она сама напугана.

За лот соревновались довольно активно – конечно, были работы, которые заинтересовали коллекционеров больше, но они были совсем другого порядка.

Любопытный факт – как продавец в этот раз выступал не Sotheby's, а сам художник. Возможно, поэтому ее не досматривали пристально – а обычно картины внимательно изучают, достают из рам, проверяют подлинность.

Это абсолютно точно пиар-акция. Возможно, кто-то из руководства Sotheby's был посвящен в план: сейчас сотрудники улыбаются, но уверяют, что ничего не знали. На следующих торгах будут выставлены три работы Бэнкси, так что этот жест оказался хорошим промоушеном.

Мы, конечно, сразу подумали, что Бэнкси может быть в зале, но потом решили, что, наверное, это был кто-то из его помощников. Регистрация шла заранее, были составлены списки, так что случайный человек туда попасть не мог. Я думаю, что была активирована кнопка, но кто ее нажал, неясно – она вполне могла быть в кармане. К картине никто не прикасался.

О покупателе, к сожалению, ничего не известно – есть даже версия, что он был подставным. Сейчас он либо обрадуется тому, что у него есть такая уникальная работа, либо по закону может получить страховку. Это как с Дэмьеном Херстом – его акула, которую продали на аукционе, начала гнить, но владелец экспоната прославился еще больше.

Бэнкси заявил о том, что он против таких высоких цен на искусство, эти полотна – просто бумага. Он все-таки пришел в искусство не как живописец, а как стрит-артист, а уличное искусство всегда выступало против политики, законов.

Честно скажу, я сначала недооценивала значение произошедшего, но когда я вечером увидела, что все заголовки пестрят этим, поняла, что нам повезло стать участниками исторического события.