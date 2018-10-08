Картина Бэнкси самоуничтожилась сразу после продажи за миллион фунтов. Это протест или пиар?
Картина Бэнкси «Девочка с шаром» самоуничтожилась сразу после того, как ее продали на аукционе Sothebyʼs. Покупатель отдал за эту работу 1,04 миллиона фунтов стерлингов (почти 1,4 миллиона долларов), но после удара молотка она прошла через встроенный в раму шредер. «Собака.ru» разобралась, что это за жест, а также взяла эксклюзивные комментарии у основательницы школы Masters Полины Бондаревой, присутствовавшей на аукционе, галеристки Лизы Савиной и художника-акциониста Олега Кулика.
Чем интересна «Девочка с шаром»?
Впервые изображение девочки, тянущейся за улетающим воздушным шаром, появилось в 2002 году на стене типографии в районе Шордич на востоке Лондона. Через несколько месяцев картина была нарисована еще и на южном берегу Темзы — там ей сопутствовала надпись «Всегда есть надежда». После протеста против режима Асада в Сирии художник вновь повторил «Девочку», закутав ее в платок — так она стала символом кампании по поддержке беженцев с Востока. 13 марта 2014 года, в день годовщины военных действий в Сирии, проекция граффити появилась на самых известных сооружениях мира, в том числе на Эйфелевой башне и Третьяковской галерее на Крымском Валу.
В результате опроса в 2017 году эта картина была признана англичанами самым любимым британским произведением искусства, обойдя полотна уважаемых живописцев Джона Констебла и Уильяма Тернера.
Откуда взялась картина, выставленная на аукционе?
В каталоге Sotheby's указывалось, что продаваемая версия «Девочки с воздушным шаром» была подарена нынешнему владельцу в 2006 году после ее демонстрации в магазине «Barely Legal» в Лос-Анджелесе, имя этого человека не называлось. Картина по требованию художника была заключена в массивную золотую раму, что трактовалась экспертами как насмешка над миром «серьезного» искусства.
Что произошло?
Сразу после удара молотка полотно поехало вниз — встроенным механизмом его до середины разрезало на полоски, после чего оно остановилось. В верифицированном аккаунте Бэнкси в Instagram вскоре было опубликовано видео, в котором художник показал, как встроил шредер в раму еще в далеком 2006 году на случай, если она когда-либо окажется на аукционе. Подписал пост он якобы цитатой Пикассо «Стремление к уничтожению также является творческим побуждением» — на самом деле эта фраза принадлежит русскому философу Михаилу Бакунину.
Кто купил картину?
Это неизвестно, покупка произошла по телефону. Sotheby's заявили, что он был «частным клиентом, который был так же удивлен, как и мы». Сейчас покупатель может либо оставить себе испорченное полотно, либо получить страховку.
Как отреагировали Sotheby's?
«Похоже, нас только что отбэнксили», — прокомментировал случившееся глава отделения современного искусства аукциона Алекс Бранчик. «Теперь мы пытаемся понять, что это значит в контексте аукциона. Разрезание — это часть работы», — добавил он. Представители Sotheby's уверяют, что никто из них не был в курсе готовящейся акции. У некоторых экспертов это вызывает сомнение — обычно перед аукционом полотна тщательно осматривают.
Что теперь будет с картиной?
Пока решение покупателя не объявлено. Эксперты считают, что разрезание сделает картину дороже. Об этом в интервью The New York Times заявили владелец галереи современного искусства «Андипа» Акорис Андипа и арт-диллер Оффер Уотерман. С ними согласился и директор аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров: «Такую работу, как «Девочка с шаром», может повторить любой профессиональный художник, но мы покупаем не только имя, но еще и свои эмоции, которые не сравнить ни с чем. Бэнкси не простой художник — ему постоянно сопутствуют какие-то скандалы. Этот скандал может вывести уничтоженную картину в разряд уникальных событий десятилетия».
Полина Бондарева
Создательница школы Masters, присутствовала на аукционе
Аукцион проходил традиционно, за день до него мы увидели работы на экскурсии. Когда «Девочку с шаром» приобрели, прозвучал удар молотка и картина самоуничтожилась. Это случилось не сразу, зрители уже успели переключиться на другой лот, когда полотно поползло вниз. Сначала все подумали, что оно просто вылетело, но позже поняли, что в раму был встроен шредер. Конечно, это вызвало безумный ажиотаж, все начали фотографировать, но охрана быстро унесла работу. Ощущение было, что работники аукциона действительно не знали, что это произойдет. Сотрудница, которая стояла рядом с картиной, отскочила – было очевидно, что она сама напугана.
За лот соревновались довольно активно – конечно, были работы, которые заинтересовали коллекционеров больше, но они были совсем другого порядка.
Любопытный факт – как продавец в этот раз выступал не Sotheby's, а сам художник. Возможно, поэтому ее не досматривали пристально – а обычно картины внимательно изучают, достают из рам, проверяют подлинность.
Это абсолютно точно пиар-акция. Возможно, кто-то из руководства Sotheby's был посвящен в план: сейчас сотрудники улыбаются, но уверяют, что ничего не знали. На следующих торгах будут выставлены три работы Бэнкси, так что этот жест оказался хорошим промоушеном.
Мы, конечно, сразу подумали, что Бэнкси может быть в зале, но потом решили, что, наверное, это был кто-то из его помощников. Регистрация шла заранее, были составлены списки, так что случайный человек туда попасть не мог. Я думаю, что была активирована кнопка, но кто ее нажал, неясно – она вполне могла быть в кармане. К картине никто не прикасался.
О покупателе, к сожалению, ничего не известно – есть даже версия, что он был подставным. Сейчас он либо обрадуется тому, что у него есть такая уникальная работа, либо по закону может получить страховку. Это как с Дэмьеном Херстом – его акула, которую продали на аукционе, начала гнить, но владелец экспоната прославился еще больше.
Бэнкси заявил о том, что он против таких высоких цен на искусство, эти полотна – просто бумага. Он все-таки пришел в искусство не как живописец, а как стрит-артист, а уличное искусство всегда выступало против политики, законов.
Честно скажу, я сначала недооценивала значение произошедшего, но когда я вечером увидела, что все заголовки пестрят этим, поняла, что нам повезло стать участниками исторического события.
Лиза Савина
Галеристка
Бэнкси как фигура – а мне кажется, что это не один человек, а группа художников – с одной стороны, запустил коммерциализацию стрит-арта, а с другой – постоянно декларирует антикапиталистические ценности. Поэтому этот жест был вполне ожидаем. Очевидно, акт был давно спланирован, эта работа была сделана в одном экземпляре, акрилом на холсте, по указанию автора она находилась в тяжелой толстой раме. В зале сидел человек, который запустил шредер после удара молотка. Но интересно, что работа разрезалась на ровные полоски – так что ее восстановят, и она будет стоить только дороже. Как коммерческий жест эта история вполне оправдана. Тут много контекстов, которые можно притянуть: вопрос эфемерности искусства, вопрос разрыва между рынком и художником. Это манипулятивный, но интересный жест.
Безусловно, это художественное высказывание, как и все, что сделано настоящим художником. Даже если он направлен на увеличение стоимости работы, он все равно остается художественным.
Работники аукциона о шредере могли и не знать – картины не проходят через камеры. Но уже неважно, знали ли они, главное здесь – эффект неожиданности.
Олег Кулик
Художник
На аукционе самоуничтожилась проданная работа – в святая святых монетизации искусства. С какой страстью или высшим руководством разрушались идолы и произведения прошлого, с такой страстью сегодня покупается сам процесс разрушения настоящего. Реакционность жеста Бэнкси именно в анонимности: «Это вы, это не я. Меня вообще нет». Никогда еще разрушение искусства не было интереснее его самого – это же замечательный прогресс, возбуждающий рынок БДСМ-промоушн.
Кстати, в Петербурге познакомиться с творчеством Бэнкси можно на выставке, проходящей в Манеже конюшенного ведомства. Экспозиция работает до 5 ноября.
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