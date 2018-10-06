Картина Бэнкси самоуничтожилась, как только ее продали за миллион фунтов
Картина Бэнкси «Девочка с шаром» самоуничтожилась сразу после того, как ее продали на аукционе Sothebyʼs. Покупатель отдал за эту работу за 1,04 миллиона фунтов стерлингов (1,4 миллиона долларов).
«Девочка с шаром» была последним лотом на аукционе 5 октября. Самоуничтожение картины началось сразу после удара молотка - она была разрезана встроенным в раму шредером.
«Похоже, нас только что отбэнксили», — заявил глава отделения современного искусства аукциона Алекс Бранчик. Теперь он и его коллеги пытаются понять, что это все значит.
«Девочка с шаром» — одна из самых известных картин Бэнкси. На аукционе была выставлена работа, выполненная на холсте аэрозольными и акриловыми красками. Картина продавалась в авторской раме.
Напомним, в Петербурге проходит выставка Бэнкси. Организаторы выставки провели для читателей «Собака.ru» эксклюзивную видеоэкскурсию.
Подобная выставка уже проходила в Москве. Вокруг этого события развернулся скандал: оказалось, что сам Бэнкси о нем не знал и не давал согласия на показ своих работ.
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