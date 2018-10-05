В Петропавловской крепости открылся первый в России музей архитектурной керамики «Керамарх»
В Петербурге открылся первый в России музей архитектурной керамики «Керамарх». Об этом «Собака.ru» сообщили организаторы. Его площадкой стал Государев бастион Петропавловской крепости. Всего зрителям представлено около 200 экспонатов.
Экспозиция представляет историю развития декоративной керамики в архитектуре и убранстве интерьера XVIII — начала ХХ века. Основу выставки составляют предметы из фонда архитектурных деталей Государственного музея истории Санкт-Петербурга, а также отдельные предметы, предоставленные Эрмитажем, ГМЗ «Петергоф», Усадьбой Кусково XVIII века, Орехово-Зуевским городским историко-краеведческим музеем и другими институциями.
Петербуржцы смогут увидеть изразцовые печи и камины XVIII – начала ХХ века, а также редкие образцы декора фасадов знаменитых зданий Петербурга: изразцы куполов Соборной мечети, фрагменты капители фасада здания Петроградского губернского кредитного общества (Дом Кино), образцы черепицы крыши музея А. В. Суворова.
Самый масштабный экспонат — семиметровое панно с гротескной композицией с фасада дома на пл. Труда. Интересны иконы, написанные на керамической основе и заключенные в многоцветные керамические киоты; изысканная голландская изразцовая плитка, которая дает возможность по-новому взглянуть на уникальное убранство комнат Меншиковского дворца и многое другое.
Помимо этого музей будет заниматься выявлением и реставрацией новых экспонатов, а его коллекция будет постоянно пополняться. В «Керамархе» создана доступная среда для посетителей с инвалидностью.
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