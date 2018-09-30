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Коллекция Русского музея пополнилась картиной Саврасова и рисунками Лагоды-Шишкиной

Транспортная служба УФСБ по Петербургу передала Русскому музею «Зимний пейзаж» Алексея Саврасова, а также альбом рисунков Ольги Лагоды-Шишкиной. Об этом сообщает «Бумага» со ссылкой на пресс-службу музея.

Предметы искусства пытался незаконно вывезти из России в Китай контрабандист по имени Сюй Чао. Попытку пресекли сотрудники ФСБ, в ходе расследования вина гражданина КНР была полностью доказана. Его приговорили к двум годам лишения свободны условно.

 

 

 

В альбоме рисунков Лагоды-Шишкиной есть 20 листов, которые относятся к раннему периоду ее творчества. Тогда она была ученицей Ивана Шишкина и работала над пейзажными мотивами в Сиверской под Петербургом. Сейчас в фонде музея есть только 23 работы художницы.

«Зимний пейзаж» — одна из малоизвестных работ Саврасова, написанная в поздние периоды его творчества. В Русском музее сообщают, что картина будет важным дополнением коллекции произведений этого художника.

Ранее в России впервые показали картины Рембрандта, Вермеера и Фабрициуса из частной коллекции миллиардеров Нью-Йорка.

Фото: пресс-служба Русского музея.

 


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