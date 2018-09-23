«Какая-то фигня»: Шнуров и Агутин спели о том, что выходит, когда пытаешься измениться в лучшую сторону

Лидер группы «Ленинград» и победитель премии «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Шнуров и певец Леонид Агутин выступили с премьерой совместной песни «Какая-то фигня» на шоу «Вечерний Ургант».

Исполнители с ностальгическими чувствами спели о своей юности: «мы были какими надо», «не терпели фальши» и «были чисто либеральных взглядов», а также с иронией признались, что постоянно изменяются, но «постоянно получается какая-то фигня».

Накануне Шнуров выпустил клип на песню «Цой». Видео снял Илья Найшуллер, известный по фильму «Хардкор», а также клипам группировки «Ленинград» «Жу-Жу», «Вояж» и «Кольщик». Под строки «Просто в 90-м поломали нос там» музыкант танцует в космическом корабле и дружит с инопланетянином. Но их планы нарушает красный Tesla Roadster Илона Маска – корабль терпит крушение, а его пассажиры выходят в открытый космос.

Ранее стало известно, что лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров станет наставником музыкального шоу «Голос-7». Вместе с ним кресла судей займут: певцы Ани Лорак и Баста, а также композитор Константин Меладзе.

19 октября «Ленинград» даст концерт на стадионе «Санкт-Петербург». Это станет первым официальным массовым мероприятием на площадке.