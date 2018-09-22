Фестиваль «Послания к человеку» отдал приз фильмам «Пленница» и «Чулки»

В пятницу вечером объявили победителей фестиваля «Послание к человеку». Жюри в этом году возглавил известный оператор Кристиан Бергер. Кроме него, конкурс оценивали аниматор Михаил Алдашин, актриса Сара Штерн, режиссер Марк Казинс.

Гран-при получила венгерская лента «Пленница» режиссера Бернадетт Тузы-Риттер, о фактической рабыне, которая находится в плену у одной семьи в течение многих лет. Лучшей «короткометражкой» стала шведская картина «Чулки», а документальной – «Хорошее образование», созданная во Франции. Лучшим полнометражным документальным фильмом признана «Белая мама» Евгении Останиной и Зоси Родкевич, драма об отношениях матери и её детей от первого брака. Российская картина «Дело Собчака» завоевало спецпремию прессы.

Жюри также выбрало лучшую дебютную картину. Ей стал фильм «Далекое созвездие», созданное при участии США, Турции и Нидерландов. Всего в этом году на фестиваль свои работы прислали режиссеры из 98 стран. Зрителям за неделю показали 216 картин, в том числе более 50 российских.

Напомним, что торжественное открытие кинофестиваля «Послание к человеку» прошло на Дворцовой площади, перестроенной в самый масштабный кинотеатр под открытым небом.