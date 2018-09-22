В Русском музее пройдет выставка Тимура Новикова и Андрея Кирсанова

24 сентября в Русском музее состоится выставка к 60-летию со дня рождения художника Тимура Новикова. В Мраморном дворце представят семь работ автора разных лет из собрания Русского музея. Среди них произведения, посвященные Петербургу: «Аэропорт», «Мост», «Петербург летом» — а также оммаж Энди Уорхолу и неоакадемические работы: «Аполлон, попирающий красный квадрат» и «Давид, попирающий красный квадрат», а также картина «Портрет Тимура Новикова», созданная его друзьями художниками Евгением Козловым, Кириллом Хазановичем и Денисом Егельским.

Также в музее представят работы художника и музыканта Андрея Крисанова. Будут вывешены работы из собрания Русского музея, его друзей и Центра современного искусства имени Сергея Курёхина. Посетители смогут увидеть портрет «Дориан Грей», «Квадратноголовых человечков», «Мухоморчик», «Цветы», «В теплоцентре ГРМ» и другие.

В 18.00 в Центре современного искусства имени Сергея Курёхина (Лиговский пр., 73) на выставке «В садах Тимура» состоится выступление Олега Котельникова, Сергея Бугаева (Африки), Юрия Каспаряна и Владислава Гуцевича.