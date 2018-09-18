Экспрессионизм как мощное и пассионарное направление в искусстве модерна возник в самом начале прошлого века, достиг пика в период интербеллума (двух десятилетий от Первой до Второй мировых войн) и ярче всех расцвел в Германии и Австрии. Начавшись с поражения этих стран во всеевропейской бойне, он гибнул в кострах нацистов, уничтожавших «дегенеративное искусство» – полотна Отто Дикса, Эрнста Кихнера Макса Пехштейна, норвежца Эдварда Мунка и других. Экспрессионисты – одни из последних адептов фигуративной живописи, которая воспринималась как грубый и яростный вопль гнева, отвращения, ужаса перед страшным миром насилия и нищеты. В их работах формальные решения – резкие контрастные цвета, кривые линии, намеренно неряшливые мазки, деформированные, искореженные фигуры – вполне в консервативном духе соответствовали содержанию: обращенному к маргиналам, горестному, нигилистическому (в конце 1930-х выраженному поэтессой Мариной Цветаевой знаменитой строкой «в бедламе нелюдей отказываюсь жить»).