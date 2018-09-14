Художника Яна Фабра обвинили в сексуальных домогательствах
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Ян Фабр
Бельгийского художника и хореографа Яна Фабра обвинили в сексуальных домогательствах: более 20 танцовщиков и танцовщиц Troubleyn Theatre сделали это в открытом письме, опубликованном в журнале Rekto Verso.
Ранее Фабр дал интервью телеканалу VRT, в котором удивился факту того, что каждая четвертая женщина в сфере искусств подвергается сексуальному насилию. Художник также поддержал борьбу Министерства культуры Бельгии и заявил, что действия сексуального характера «разрушают особую связь между хореографом и танцором».
Авторы письма рассказали, что Фабр долгое время унижал одну из танцовщиц, которую назвал «толстой». По словам участников труппы, она была беременна. Помимо этого одна из сотрудниц Troubleyn Theatre рассказала, что бельгиец предлагал ей алкоголь и наркотики во время одной из частных фотосессий. Танцовщики указали, что «секс в обмен на повышение стал скрытой валютой внутри театральной компании».
Ян Фабр
В интервью журналу «Собака.ru»
Сегодня некоторые ученые более авангардны, нежели современные художники. Исследователи обожают погружаться в неизведанное, а хороший ученый всегда в поисках чего-то нового, как и я. Например, в брюссельской Galerie Daniel Templon я показывал серию скульптур человеческого мозга из мрамора. Ведь мозг – это одна из самых главных частей человеческого тела! Нет воображения – нет и эрекции!
Ян Фабр — бельгийский художник, скульптор, театральный режиссер, драматург, сценарист и хореограф. В России больше всего он стал известен благодаря скандальной выставке в Эрмитаже «Ян Фабр: Рыцарь отчаяния – воин красоты», которая прошла в октябре 2016 года. В залах музеях установили чучела животных, а также скульптуры, покрытые переливающимися крылышками жуков. Общественность взбунтовалась против мумифицированных животных и требовала закрыть выставку, однако Эрмитаж отказался это сделать.
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