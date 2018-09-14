Художника Яна Фабра обвинили в сексуальных домогательствах

Бельгийского художника и хореографа Яна Фабра обвинили в сексуальных домогательствах: более 20 танцовщиков и танцовщиц Troubleyn Theatre сделали это в открытом письме, опубликованном в журнале Rekto Verso.

Ранее Фабр дал интервью телеканалу VRT, в котором удивился факту того, что каждая четвертая женщина в сфере искусств подвергается сексуальному насилию. Художник также поддержал борьбу Министерства культуры Бельгии и заявил, что действия сексуального характера «разрушают особую связь между хореографом и танцором».