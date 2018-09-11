В «Планетарии № 1» откроется выставка арт-группы Doping Pong, посвященная космосу

Среди картин есть, например, т.н. светская иконография (портрет Юрия Алексеевича Гагарина), написанный в 21 веке в традиционной технике. Как рассказал Мишенин, искусство Doping Pong существует не только в формате картин, но и в виде популярных эмоджи, созданных ко Дню Космонавтики в содружестве с популярным мессенджером или в оформлении виниловых пластинок электронной группы «Новые композиторы».

«О каждой картине можно рассказать целую историю. К примеру, картина „Pioneer Stardust“ — это своеобразный „гость из прошлого“ — советский школьник, раскрасивший себя гримом в узнаваемом стиле Дэвида Боуи. „Лёгкий контакт“ показывает, как инопланетный разум общается с земной девушкой, россыпь веснушек которой отражает и звёздное небо, и бесконечный внутренний космос», — отметил художник.