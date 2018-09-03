Частные Рембрандт, Вермеер и Фабрициус в Эрмитаже – почему это сенсация?

Сенсация — Вермеер у частников!

Дюжина Рембрандтов, один Вермеер из всего тридцати шести, известных миру, и единственный Фабрициус вне музейных стен — всего более 250 работ! Долгое время в среде искусствоведов ходили слухи, что на самом деле крупнейшая частная коллекция голландского искусства не существует вовсе, — ведь за исключением очень узкого круга лиц никто не видел ее целиком. Лейденское собрание (названное в честь родного города Рембрандта, наиболее ценного его фигуранта) не известные никому коллекционеры впервые показали миру лишь в прошлом году — на выставке в Лувре. Так произошел каминг-аут и Капланов, и их «подопечных» — и это была сенсация. Затем выставка побывала в Пекине и Шанхае. А продолжилось мировое турне в России — сначала в московском Пушкинском музее, а теперь и в Эрмитаже. Конечно, приедет не все, но и трети картин и рисунков достаточно, чтобы назвать событие грандиозным.