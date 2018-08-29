В Петербурге пройдет выставка фотографий сына Иосифа Бродского

Мать Андрея Басманова, Марианна — тоже художница. Она всю жизнь рисовала иллюстрации к детским книгам. Иосиф Бродский посвящал ей стихи, которые занимают одно из центральных мест в его лирике. Они познакомились в 1962 году, а в 1967 году у них родился сын Андрей. Художник занимается фотографией 15 лет и очень любит «непарадную» часть Петербурга, в первую очередь — руины и уходящую натуру.