Бэнкси заявил, что не имеет отношения к выставке его работ в России

В Instagram-аккаунте уличного художника был опубликован скриншот переписки, в котором неизвестный пользователь рассказывает Бэнкси о его выставке в Москве. Как оказалось, о данном мероприятии автор слышит впервые: «Ты же понимаешь, что я не имею к этому никакого отношения, да? Я не беру с людей деньги за то, чтобы посмотреть мои работы».

Выставка «Бэнкси: гений или вандал? Решаешь ты!» проходит в Центральном доме Художника в Москве со 2 июня по 2 сентября, вход на нее стоит 550 рублей в будни, 650 рублей — в выходные и 1400 рублей за осмотр с экскурсоводом. После окончания организаторы планировали привезти экспозицию в Петербург.

Продюсер и организатор выставки Александр Начкебия заявил: «Мы никогда не позиционировали эту выставку как организованную или согласованную с Бэнкси. Больше того, во всех интервью мы прямо говорили о том, что она может вызвать его негативную реакцию.

Работы предоставили нам частные коллекционеры, у которых есть право их выставлять. У нас представлены исключительно авторизованные произведения — никаких кусков стен, вандально вырезанных против воли Бэнкси. Все они имеют сертификаты подлинности. Привезти его работы в Москву, тем более на центральную площадку, согласовать 70-метровые баннеры на несколько месяцев, убедить коллекционеров в том, что работы вернулся обратно, — это было очень нелегко. И мы очень рады, что нам это удалось. Больше того, специально к выставке мы подготовили мультимедийный и фото-контент, дающий общее представление о творчестве Бэнкси».

На скандал отреагировал петербургский художник Покрас Лампас. Он заявил, что «событие катастрофическое», а организаторы «ввели в заблуждение всех, кто поддерживал выставку, пришел на открытие лично, и вообще всех, кто оказался ее зрителем». Он призвал Департамент культуры обратить внимание на инцидент.