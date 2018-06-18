Почему нужно идти на выставку «Петербург 2103» в «Манеж»?

Идея — представить город как проект. Мы привыкли оглядываться назад: считаем, что до 1917 года все было прекрасно с архитектурой, а то, что после, — недоразумение. Это происходит потому, что мы плохо осознаем настоящее как часть чего-то большого. Один из основных мотивов экспозиции — сказать, что этот момент — не последний в истории. Настоящее всегда становится чьим-то прошлым. Поэтому мы фантазируем, как в год 400-летия города люди бы рассуждали о том, что было и создается сегодня.

Обычно на выставках зрителя не жалеют. Считается, что это железный человек, который два часа безостановочно ходит, все читает и изучает. Это не пытка, но нечто к ней близкое. Хотелось предложить другой формат: для этого в аванзале «Манежа» появится зона отдыха.