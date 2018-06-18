Почему нужно идти на выставку «Петербург 2103» в «Манеж»?
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Куратор, пожалуй, первой настолько масштабной архитектурно-урбанистической экспозиции Мария Элькина сдала нам ее генплан. «Петербург 2103» стартует с 20 июня.
Идея — представить город как проект. Мы привыкли оглядываться назад: считаем, что до 1917 года все было прекрасно с архитектурой, а то, что после, — недоразумение. Это происходит потому, что мы плохо осознаем настоящее как часть чего-то большого. Один из основных мотивов экспозиции — сказать, что этот момент — не последний в истории. Настоящее всегда становится чьим-то прошлым. Поэтому мы фантазируем, как в год 400-летия города люди бы рассуждали о том, что было и создается сегодня.
Обычно на выставках зрителя не жалеют. Считается, что это железный человек, который два часа безостановочно ходит, все читает и изучает. Это не пытка, но нечто к ней близкое. Хотелось предложить другой формат: для этого в аванзале «Манежа» появится зона отдыха.
Структурно «Петербург 2103» разделен на три части: прошлое, настоящее и условное будущее — его видение, то, каким оно могло бы быть. Также есть отдельный блок, который создал соорганизатор выставки Университет ИТМО, — интерактивная игра «Построй свой город».
В части про прошлое мы не ставили перед собой археологические задачи. История Петербурга представлена хронологически в десяти периодах. У каждого есть главный герой и лейтмотив. Например, если мы говорим о Петре I, — это стратегия. Он был невероятным визионером: задуманное им более-менее бесперебойно реализовывалось двести лет. В эпоху архитектора Петра Еропкина мы выбрали «вид» как центральную тему. Для нас до сих пор важны перспективы и видимость — издали стадион «Санкт-Петербург» красив, хотя вблизи выглядит ужасно. Екатерина II была для своего времени прогрессивным урбанистом: решение сделать набережные Невы гранитными во второй половине XVIII века сейчас равно строительству деревянных. Еще один герой — главный архитектор Ленинграда Николай Баранов, чьи идеи также сильно опережали эпоху и в Европу пришли только спустя три десятка лет. Он предложил вернуться к простоте — жизни у воды, деревьям.
Рассказывая про настоящее, мы выбрали жанр снимков, видео и 3D-моделей. Их делает Александр Гронский, мой старинный приятель и один из лучших российских фотографов. Он умеет смотреть на вещи отстраненно, и это важно, потому что критический взгляд в духе блогера Ильи Варламова на современные жилые районы недееспособен. Просто говорить, как все ужасно, — тупиковый путь. В первую очередь, надо проанализировать среду и понять, почему она такая.
Будущему посвящен второй этаж. Глава исследовательского института The Why Factory Вини Маас и местные студенты представят версии, как будет жить Петербург в 2103-м. Там есть очень радикальные вещи: предположение, что на Дворцовой площади мог бы появиться самый большой в мире небоскреб. Это провокация, конечно, но она не лишена смысла. Допущение сделано, чтобы мы понимали, как широки возможности. Время не может остановиться, и хорошо это осознавать. Архитектор Сергей Чобан покажет инсталляцию о вторжении в старый город, в которой использует офорты Пиранези из личной коллекции. Бюро «Космос» — историю о том, что район Кудрово стал конгломератом независимых государств, в каждом из которых нет какого-то законодательного запрета. Где-то разрешено выращивать марихуану, где-то легализована проституция. Идея в том, чтобы посмотреть, как социальные изменения повлияют на архитектуру. Заканчивается все это разнообразное повествование красивым фильмом про современный Петербург, снятым французскими режиссерами Илой Бека и Луизой Лемуан. Будущего пока нет, а к настоящему надо быть очень внимательным.
Выставка «Петербург 2103» пройдет с 20 июня по 15 июля в ЦВЗ «Манеж»
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