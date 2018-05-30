Издание Financial Times назвало русский павильон в Венеции одним из лучших

Напомним, ранее Михайловский эксклюзивно рассказал нам о теме архитектурной выставки в 2019 году. Российская экспозиция называется «Станция Россия»: ее посвятят российским железным дорогам и вокзалам, а разместят в павильоне, построенном Алексеем Щусевым в садах Джардини в 1914 году.

Еще весной прошлого года кураторы Основного проекта, соосновательницы ирландского бюро Grafton Architects Ивонн Фаррелл и Шелли Макнамара объявили тему XVI Международной архитектурной выставки в Венеции — Free Space («Свободное пространство»).