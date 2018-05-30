Издание Financial Times назвало русский павильон в Венеции одним из лучших
Комиссар нашего национального павильона в Венеции и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Семен Михайловский рассказал в интервью «Собака.ru» о том, что издание Financial Times включило проект «Станция Россия» о российских железных дорогах в 5 лучших на биеннале, а журнал Wallpaper назвал российский павильон одним из 14 лучших.
Наше арт-посольство в Венеции британская газета The Gardian в 2017 году включила в ТОП 5 лучших, американский Forbes - в ТОП 7 must see павильонов, журнал AD - в ТОП 12. В Петербурге ректор Академии художеств стал локомотивом экспоблокбастеров в ЦВЗ «Манеж», главой попечительского совета которого он является — от «Китайской армии» до русско-японского «Преодоления».
Напомним, ранее Михайловский эксклюзивно рассказал нам о теме архитектурной выставки в 2019 году. Российская экспозиция называется «Станция Россия»: ее посвятят российским железным дорогам и вокзалам, а разместят в павильоне, построенном Алексеем Щусевым в садах Джардини в 1914 году.
Еще весной прошлого года кураторы Основного проекта, соосновательницы ирландского бюро Grafton Architects Ивонн Фаррелл и Шелли Макнамара объявили тему XVI Международной архитектурной выставки в Венеции — Free Space («Свободное пространство»).
Партнером российской выставки на биеннале в 2019 году стал Государственный Эрмитаж.
Михайловский подчеркнул, что участие Эрмитажа в будущей выставке не означает, что в павильоне России будут выставлять музейные коллекции, хотя 2011 году главный российский музей привез на Венецианскую биеннале современного искусства работы российского художника-концептуалиста Дмитрия Пригова.
На экспозиции были представлены его рисунки, автографы и другие материалы. А в 2015 году главный российский музей показал в венецианском палаццо Кавалли-Франкетти в рамках параллельной программы биеннале выставку Glasstress Gotika, на которой можно было увидеть произведения современных художников в сопровождении рыцарских доспехов и предметов декоративно-прикладного искусства из коллекций петербургских музеев. Куратором обеих экспозиций выступил заведующий отделом современного искусства Эрмитажа и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Дмитрий Озерков.
Фото: Анна Михеева
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