Космический дизайн: Кто придумал знак «Союз-Аполлон» и интерьеры первых шаттлов?
|
«Не Гагариным единым» – решила Кристина Березовская, познакомившись со скромной создательницей растиражированной эмблемы программы «Союз-Аполлон» Галиной Балашовой. Галеристка рассказывает, почему посвятила выставку «Космос. Истории людей» ей и другим маленьким творцам большой космонавтики.
Про Галину Балашову мне рассказал приятель. Меня поразило, что автор знака «Союз-Аполлон», ставшего международным символом целой эпохи, практически не выходит из маленькой квартиры в Королеве и не выставляет свои работы в музеях. Дома у Галины Андреевны я увидела огромный архив материалов: эскизы к «Союзу-Аполлону», а также макеты внутреннего дизайна практически всех первых космических кораблей и орбитальных станций. Она рассказала, что все чертежи были сделаны здесь же – за столом, за которым мы сидели. Кстати, ей до сих пор страшно: в трудовой книжке ее деятельность в абсолютно засекреченной организации РКК «Энергия» значилась «Инженер», а за любое разглашение грозила статья.
Я поняла, что просто обязана рассказать о тех, благодаря кому состоялись космические достижениях СССР и чьи имена известны единицам – о маленьких людях в большой системе. Помимо Галины Балашовой, это, например, академик Олег Георгиевич Газенко, запустивший на орбиту Белку и Стрелку, автор четырехтомника-бестселлера «Ракеты и люди», которым зачитывались все советские мальчишки, Борис Евсеевич Чертока и многие другие. В конце 1980-х в обстановке строгой секретности в ЛВХПУ им. В.И. Мухиной целая кафедра промышленного дизайна придумывала рабочие инструменты для космонавтов.
В экспозицию вошли документы и артефакты из частных архивов. Здесь также есть инсталляция, посвященная секретному эксперименту «Год в земном звездолете». В 1967-м трое добровольцев: техник Борис Улыбышев, врач Герман Мановцев и биолог Андрей Божко были изолированы от внешнего мира на 365 дней в крошечной камере размером 4 на 3 метра, чтобы проверить возможность полета на Марс. Я побывала в ней и испытанные там эмоции сложно с чем-то сравнивать. Мы попытались воссоздать это в инсталляции.
Конечно, выставка не обошлась без современных художников. Это работы Георгия Гурьянова, Тимура Новикова, Миш-Маш, Арсения Жиляева, Мани Алексеевой, Дениса Прасолова. Важно было показать, как иронично трансформировалась идея постижения бескрайних галактик.
Выставка «Космос. Истории людей» до 26 августа в KGallery.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.