Я поняла, что просто обязана рассказать о тех, благодаря кому состоялись космические достижениях СССР и чьи имена известны единицам – о маленьких людях в большой системе. Помимо Галины Балашовой, это, например, академик Олег Георгиевич Газенко, запустивший на орбиту Белку и Стрелку, автор четырехтомника-бестселлера «Ракеты и люди», которым зачитывались все советские мальчишки, Борис Евсеевич Чертока и многие другие. В конце 1980-х в обстановке строгой секретности в ЛВХПУ им. В.И. Мухиной целая кафедра промышленного дизайна придумывала рабочие инструменты для космонавтов.

В экспозицию вошли документы и артефакты из частных архивов. Здесь также есть инсталляция, посвященная секретному эксперименту «Год в земном звездолете». В 1967-м трое добровольцев: техник Борис Улыбышев, врач Герман Мановцев и биолог Андрей Божко были изолированы от внешнего мира на 365 дней в крошечной камере размером 4 на 3 метра, чтобы проверить возможность полета на Марс. Я побывала в ней и испытанные там эмоции сложно с чем-то сравнивать. Мы попытались воссоздать это в инсталляции.