Борис Гребенщиков: «Плевать на молодежь. Умного и развитого человека не нужно ограничивать возрастом»

О занятиях живописью

Свою первую картину я написал примерно в 1976 году. Занятие живописью – очень простая вещь. У моей первой жены был дом на берегу в Карелии, я залез на чердак, нашел там огромное количество уже загрунтованных холстов, краски, кисточки – все это осталось от ее деда. Я в восторге ринулся рисовать небо – понял, что оно мне очень нравится и что у меня это получается.

Пишу картины дома, когда есть свободное время. Сажусь — появляется и идея. Я пытаюсь делать заготовки, у меня всегда с собой карандаши и альбом. Зарисовки — мое новое увлечение. А за холст берусь ночью, когда жена идет спать. Доделываю одно, по инерции иду писать другое.

Нет той, которая удалась бы мне лучше или хуже всего — они все разные. Поздние мои картины мне не очень нравятся. Сейчас я пишу все хуже и хуже. Я раньше такие детали выписывал! А теперь не могу, это меня расстраивает. Не знаю, как это и объяснить.

Не хочу смешивать музыку и живопись. Всегда есть опасность спекуляции. Так и было сначала: участников выставок не знали, а Гребенщиков всем известен. У меня с тех пор осадок, нет желания продавать картины, потому что я музыкант. Конечно, я это делаю, потому что мне нужны деньги на запись альбомов. Поэтому пусть музыка будет на одном конце, а картины – на другом. Последнюю работу у меня купили за 20 000 евро – эти деньги мне очень помогли в медицинских делах.