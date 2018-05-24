В Манеже пройдет фестиваль «ПроТоАрт» с бесплатными фильмами, спектаклями и выставками

21 и 22 июля в ЦВЗ «Манеж» пройдет фестиваль современного искусства «ПроТоАрт». Пространство выставочного зала превратят в город будущего, созданный по фантазиям Мондриана, в зданиях и на площадях которого посетителям будет представлена современная живопись, скульптура, музыка, видеоарт, механические объекты, инсталляции, посвященные феномену композиции в искусстве и в жизни.

Посетители смогут посмотреть фильмы, спектакли, поиграть в шахматы и даже сами поучаствовать в перфомансах. Среди участников фестиваля - артисты "Театра.DOC", центр "Антон тут рядом", художники Павел Игнатьев, Игорь Поцукайло, Александра Кищук, Михаил Городецкий, музыканты Фамаду Дон Муйе (Famoudou Don Moye, USA), Шелли Хирш, Shelley Hirsch (USA), Сергей Летов (Москва), Александр Александров (Москва), Виктор Сологуб (СПб.), участники джазовых и академических оркестров Санкт-Петербурга.

Команда ЦВЗ "Манеж" в лице Павла Пригары, Анны Яловой, Светланы Зениной, Веры Рейхет, Марины Джигарханян, Анны Кириковой, Елизаветы Павлычевой, Дениса Калядина, Геннадия Кузьмичева, Юрия Самойлова вошли в число 50 петербуржцев, изменивших город.

Вход на все события свободный. Более подробно о программе можно узнать здесь.