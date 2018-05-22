Знакомьтесь, Сергей Гурин – он снимает новых героев города как Цоя, Курехина и БГ

Гурин не выходит из дома без камеры, снимает всегда и везде. Он создает летопись жизни города. И в ретроспективу, которая откроется в «Бертгольд центре», вошли снимки, передающие настроение живой вибрации Петербурга. Веселье светской хроники и прямота реальности уличной жизни, портрет известного персонажа и изображение неприглядного фасада — все это — лицо города.

Даже когда Гурин снимает случайных людей, они сопричастны, объединены общим пространством: «Ты видишь одного персонажа на улице, потом встречаешь его в баре, потом через неделю натыкаешься на него на открытии какой-нибудь приятной выставки. А фотографией все объединяется в одну бесконечную пленку жизни».