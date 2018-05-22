Знакомьтесь, Сергей Гурин – он снимает новых героев города как Цоя, Курехина и БГ
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Есть ли в Петербурге наследники традиций классической ленинградской пленочной фотографии? Конечно, да. Куратор Анастасия Скворцова рассказывает о Сергее Гурине – экспозиция его работ откроется 25 мая в «Бертгольд центре».
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Джулиано ди Капуа, режиссёр, у себя дома на Васильевском острове, 2013
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Николай Евдокимов, Анна Аверьянова и Наталья Данини, театральная постановка в выставочном зале «Протвор». 2014 год
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Диджей Mr. Finn, заведение «Виновница». 2015 год
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Анатолий Павлович Белкин слушает шансон, ресто-бар ТРЕСКА, 2017
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Леонид Алексеев, дизайнер и модельер, фешн-шоу в ДЛТ, 2016
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Диджей Тимофей, бар Мишка, 2014
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Художник Павел Брат на открытии своей выставки в галерее Anna Nova. 2016 год
Гурин не выходит из дома без камеры, снимает всегда и везде. Он создает летопись жизни города. И в ретроспективу, которая откроется в «Бертгольд центре», вошли снимки, передающие настроение живой вибрации Петербурга. Веселье светской хроники и прямота реальности уличной жизни, портрет известного персонажа и изображение неприглядного фасада — все это — лицо города.
Даже когда Гурин снимает случайных людей, они сопричастны, объединены общим пространством: «Ты видишь одного персонажа на улице, потом встречаешь его в баре, потом через неделю натыкаешься на него на открытии какой-нибудь приятной выставки. А фотографией все объединяется в одну бесконечную пленку жизни».
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Роман Паринов (музыкант группы Pinkshinyultrablast) и Павел Маркайтис (зам. директора музея Эрарта) рядом с баром Мишка, 2014
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Ирена Куксенайте (художница и арт-деятель) и Роман Турбо, диджей), Штакеншнайдер на Миллионной, 2014
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Ксения Кролл (дизайнер), Анна Матвеева (стилист) и неизвестная, бар Пиф-Паф, 2014
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Майя Пайкина, режиссёр и ресторатор, с сыном Матвеем, Комарово, 2014
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Музыкант и певец Игорь Григорьев, заведение Скотный двор, 2017
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Светлана Бекасова, ночь в баре Пиф-Паф, 2015 год
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Художник Стас Багс с друзьями, блошинный рынок на Удельной, 2017
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Художник о двух головах (Анна Аверьянова и Наталья Данини. Галерея ПРОТВОР, 2014
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Посетители Танцплощадки 2016
Герои работ Гурина — творческие люди, привлекательные своей фактурой. При этом Сергея больше интересует бэкстейдж и повседневная жизнь: если музыкант, он совсем не обязательно должен играть на трубе. Кто его герои? Они формируют культурную жизнь Петербурга. Это художники, диджеи, модели, дизайнеры, ученые, владельцы баров.
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Артемида (Артем Белов, актер и творческий деятель) Скотный двор, 2018
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Буся и Катя, актрисы ТО ПРОТВОР, 2014
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Диджей Теодор Богданов, Бездельники, 2015
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Диджей и модель Кирилл Шаповалов и музыкант и певец Cédric Gasaïda^ клуб Мозаика, 2016
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Кирилл Денюшин, красивый молодой человек, 2013
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Мальчики на велосипедах, Петроградкская сторона, 2015
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Режиссёр Александр Шейн и основатель выставчоного зала и ТО ПРОТВОР Мария Новикова-Савельева, Манифеста 10, 2014
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Роман, Виола и неизвестная, домашняя вечеринка, 2017
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Школьная учительница Алена Кузьмина и диджей Роман Турбо, Приют для собак "Галкино подворье", посёлок Разметелево, 2017
Сергей учился во Дворце детского творчества «Петроградский» у Игоря Лебедева, близкого к кругу знаменитого фотоклуба «Зеркало», чья деятельность с конца 1970-х и до начала 1990-х во многом определяла состояние творческой фотографии в Ленинграде. Гурин подружился с учителем, помогал ему, а через несколько лет вернулся в детскую студию в качестве преподавателя, где и сейчас занимается с новыми юными фотолюбителями.
«Бертгольд центр», с 25 мая по 10 июня
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