Почему выставка Петрова-Водкина в Русском музее – самая важная в этом сезоне?

Даже в очевидно ангажированных, угодных большевистской диктатуре картинах он не допускает прямолинейности или пропагандистской плакатности. В картине «1919 год. Тревога» в центре сюжета — семья молодого рабочего, застывшая в тревожном страхе перед надвигающимися на город белогвардейцами. Но яркое цветовое решение, отступление перед прямой перспективой «остраняют» эту картину, превращая тревогу в чувство почти экзистенциальное, а не сиюминутное.

Со второй половины 1920-х, когда чиновники от искусства начали наступление на русский авангард, Петров-Водкин ушел в сценографию и преподавание. Художник оформлял «Дневник Сатаны» по Леониду Андрееву и «Женитьбу Фигаро» Бомарше в Ленинградском театре драмы (бывшей и будущей Александринке). И даже был избран в начале 1930-х председателем местного отделения Союза художников СССР, недавно созданного на обломках всего и вся. Утопист и эрудит, самоучка и оригинал пережил большой террор невредимым и в почете умер в страшном 1939-м.

Выставка «К.С.Петров-Водкин. К 140-летию со дня рождения» с 24 мая по 20 августа

Текст: Артем Лангенбург

Фото: архивы пресс-служб