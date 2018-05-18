Гид: Что смотреть (и фотографировать!) в Музее уличного искусства в новом сезоне?
С 19 мая новый сезон в Музее уличного искусства стартует масштабной выставкой о мифах и их деконструкции «Сказочная страна Стритартия», которая проработает до 30 сентября. Рассказываем, какие муралы и почему непременно нужно увидеть.
Зебу (Zebu) – «Без названия» («Untitled»)
Ироничные и яркие работы берлинского дуэта лишь на первый взгляд выступают манифестом жизнерадостности. Темы его участников волнуют самые острые: от Brexit до журналистских расследований о первых лицах по мотивам Панамских бумаг. Сюрреалистическая фреска в петербургском музее всех оттенков и вариаций синего (цвет настроения тут и фиолетовый, и индиго, и бирюзовый), зеленого и красного посвящена ЛГБТ-сообществам. Речь при этом не только и не столько о России, сколько о странах, где за однополые отношения грозит заключение и смертная казнь. Работа выполнена аэрозольными красками, хотя в художественном арсенале Зебу различные техники, в том числе трафаретные оттиски.
Сабек (Sabek) – «Постоянное движение» («Eternal moving»)
Испанскому художнику уделено центральное место в экспозиции. Именно он зарисовал гигантский брандмауэр площадью более полутора тысяч квадратных метров. Мадридец предпочитает сохранять инкогнито, а к своему творчеству относится иронично. Движущей силой муралов художника являются изображения животных, а его главная отличительная черта – умение идеально интегрировать работы в городскую среду. Поэтому он стал одним из главных граффитистов-пуристов в Испании.
Джио Пистоне (Gio Pistone) – «Никто» («Oudeis»)
Итальянская художница – поклонница хорроров, что транслирует и в своих рисунках. Она выбирает персонажами работ героев мифов и легенд, которые олицетворяют многочисленные страхи людей. При этом ее существа очевидно отличаются от людей, что позволяет Пистоне говорить о разнообразии как таковом. Художница пытается смешивать древние мифы с современными, тем самым изживая не только свои сиюминутные, но и коллективные травмы. В Петербурге она нарисовала Улисс (Oudeis – переводится как «Никто» или «Нет»). Греческий герой здесь представляет рациональную силу интеллекта человека, способного бороться с любыми чудовищами, которых рождает сон разума.
Лука Замок (Luca Zamoc) – «Баба-Яга» («Baba Yaga»)
Итальянский художник всегда вдохновлялся комиксами 1980-х, мифологией и атласами по анатомии человека. Его рабочий диапазон варьируется от цифровой живописи, росписи, чернил на бумаге до графических романов. Лука Замок участвовал в коллаборациях с такими брендами, как Prada, Nike, Adidas, BMW, Diesel и многими другими. Для своей работы он изучил волшебные русские сказки не хуже Владимира Проппа, посвятив ее Бабе-Яге. До христианизации Руси она была позитивной фигурой – защитницей леса и духа природы. С запретом язычества ее образ получил негативную коннотацию.
Лолофонико (Lolofonico) – Рапсодия («Rhapsody»)
Живущий в Валенсии испанский художник назвал свой мурал по аналогии с фрагментом поэм, которые зачитывал рапсодист в Дневней Греции. В живописи прием по его мысли выглядит как средоточие различных визуальных единиц, ритм и система которых порождают новое качество.
Вангелис Хурсоглу ака Вузи (Woozy) – «Красочная перестройка» («Colorful Perestroika»)
По мысли греческого художника – история свершается прямо здесь и сейчас: на улицах городов через переосмысление урбанистических ландшафтов. А пришедший из русского в другие языки термин «перестройка» может быть только о свободе и ярких красках.
«Диссенсо Когнитиво» (Dissenso Cognitivo) – «Производство мифов» («Myth Production»)
Устремленный в будущее проект (а грядущее, как известно, свершается сейчас) изучает, как изменятся формы жизни. Стена в Музее уличного искусства разделена на два сектора. С одной стороны – запас органических сырых черных форм, метафора производственной системы. С другой – роботы заняты своим делом, не понятным человеку.
Миша Маркер – «Фром Раша Виз Лав»
Для выставки петербургский художник придумал баннер с ироничным лозунгом «Фром Раша Виз Лав». Работа деконструирует советские мифы о самой счастливой и процветающей из стран, где так вольно дышит человек, а также их современные формы.
Ztwins – Серия «Трубы и конструкции» («Pipes&Structures»)
Развивая тему промышленной эстетики, белгородские художники выбрали трубы и конструкции, из которых создают причудливые и сюрреалистические абстрактные композиции. Они символизируюют разные состояния движения: статику и динамику, а также дуализм в целом.
«Картония» – «Выборы тирана Картонии!»
Международный проект «Картони» – это государство без территории, но со своими традициями и историей. Форма правления здесь тираническая анархия, а официальная валюта – Bad Taste (BT), которая примерно равна 40 евро-центам. В Музее уличного искусства страна воздвигла статую тирана Картонии. Его вполне рукотворный памятник станет постоянным местом для проведения безальтернативных выборов. Каждый пришедший в «Страну Стритартию» сможет заполнить бюллетень и проголосовать за единственного кандидата.
Выставка «Сказочная страна Стритартия» в Музее уличного искусства (ш. Революции, 84) с 19 мая по 30 сентября. Стоимость: 350 рублей
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