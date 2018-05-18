Гид: Что смотреть (и фотографировать!) в Музее уличного искусства в новом сезоне?

Зебу (Zebu) – «Без названия» («Untitled»)

Ироничные и яркие работы берлинского дуэта лишь на первый взгляд выступают манифестом жизнерадостности. Темы его участников волнуют самые острые: от Brexit до журналистских расследований о первых лицах по мотивам Панамских бумаг. Сюрреалистическая фреска в петербургском музее всех оттенков и вариаций синего (цвет настроения тут и фиолетовый, и индиго, и бирюзовый), зеленого и красного посвящена ЛГБТ-сообществам. Речь при этом не только и не столько о России, сколько о странах, где за однополые отношения грозит заключение и смертная казнь. Работа выполнена аэрозольными красками, хотя в художественном арсенале Зебу различные техники, в том числе трафаретные оттиски.