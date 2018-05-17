Почему нужно идти на выставку «Арте повере» в Эрмитаже?
С 17 мая в Эрмитаже проходит выставка «Арте повера. Творческий прорыв» — ретроспектива важного течения в итальянском искусстве второй половины ХХ века. Рассказываем, почему ее непременно стоит увидеть (спойлер: не только из-за «Венеры тряпичной»).
Объединил несколько десятков итальянских художников в одно мощное течение куратор и критик Джермано Челант, назвав его «арте повера» – «бедным искусством» в буквальном переводе. В своих работах мастера противостояли американскому минимализму, выбирая для реализации идей наиболее простые материалы: тряпки и старые газеты, камни и куски веревок. Экспозициям в музеях и галереях певцы лаконичности и строгости предпочитали перфомансы в городском ландшафте.
Выставку в Эрмитаже разместили в залах третьего этажа Зимнего дворца. Их декор был задуман на рубеже 1960-х и 1970-х годов – примерно в это же время движение «арте повере» окончательно сформировалось. В экспозицию вошли работы Джованни Ансельмо, Алигьеро Боэтти, Джильберто Дзорио, Пьера Паоло Кальцолари, Янниса Кунеллиса, Марио Мерца, Мариса Мерца, Пино Паскали, Эмилио Прини.
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Дмитрий Озерков, куратор выставки, заведующий отделом современного искусства Эрмитажа
Приходите на выставку: то, что вы видите в интернете – отличается от реальности. Эти работы трехмерные и материальные. Конечно, они сложные: нужно находиться в их поле, слышать звук, смотреть, как все соотносится. В этом был смысл траты огромного количества средств, чтобы привозить к нам оригиналы работ. Только таким образом можно показать вам настоящее искусство, подлинное. Например, услышать, как иней покрывает металл. Это что-то совершенно особенное».
Микеланджело Пистолетто «Венера тряпичная»
Настоящий хедлайнер эрмитажной выставки – знаменитая «Венера тряпичная»: копия античной статуи противопоставлена груде хлама – неизбежный конфликт красоты вечной и сиюминутной моды.
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«Идеи из камня — 1732 кг света» и автор работы Джузеппе Пеноне
Джузеппе Пеноне «Идеи из камня — 1732 кг света»
Аперитивом экспозиции (его открыли еще в апреле) стал арт-объект Джузеппе Пеноне: перевернутое дерево с гигантскими камнями. Сам художник, приехавший в Петербург, характеризовал его как «воплощение идеи силы и жизни, которая благодаря солнечному свету может не сгибаться под тяжестью». Ее он создал в 1968 году, когда ему был 21 год.
Пьер Паоло Кальцолари «Лестница (mi rfea pra)»
Художник много экспериментировал с системой охлаждения. В Эрмитаже показывают несколько работ, в которых он «пишет инеем» (благодаря охлаждению металла). По слова Дмитрия Озеркова, смысл у этого сложный и в том числе означает и первое падение искусства – «его замерзание».
Джильберто Дзорио «Палатка»
Джильберто Дзорио в своей «Палатке» натянул на строительные леса зеленую ткань и разлил сверху морскую воду — прародительницу жизни на Земле. Художники больше не пишут красками.
Алигьеро Боэтти «Карта»
Немного уступает «Венере» в известности. Алигьеро Боэтти 20 лет создавал гобелены с картой мира, где в границах каждой страны выткан ее флаг. Они изготавливались на примитивных станках афганскими и пакистанскими ткачами. Версия на эрмитажной выставке относится к 1979 году.
Альберто Бурри «Мешковина в красном»
Художник-предшественник «арте повере» Альберто Бурри. Его творчество – отчасти попытка изжить травму. Врач по образованию, с началом Второй Мировой войны он был отправлен на фронт в Северную Африку. В 1943 году он попал в плен и был перевезен в Техас в лагерь для военнопленных. С мешковиной как материалом он начал работать там – ничего другого просто не было.
Лучо Фонтана «Пространственная концепция: ожидание»
Как и Бурри, предвестник «арте повере». Лючо Фонтана известен, в первую очередь, своими изрезанными холстами. Считается, что впервые со времен Каземира Малевича настолько радикально был преобразован концепт, что вообще является картиной. Позже он сформулировал свою теорию об искусстве, опубликовав «Белый Манифест» («Manifesto Blanco»), призывавший охватывать области науки и техники и использовать неон, радио и телевидение.
Яннис Кунеллис «Без названия»
Итальянский художник греческого происхождения, один из создателей и главных представителей арте повера, развесил в своей инсталляции пальто на настоящих рельсах. Это работа про страдания, про человеческую жизнь. Пальто наполнены энергией людей, которые их носили.
Марио Мерц «Что делать?»
Маленькое корытце, в котором горит неоновая надпись «Что делать?», очевидно отсылает к к Чернышевскому и Ленину. Художники «арте повере» часто использовали неон. Работы находятся под высоким напряжением, поэтому проход к ним в Эрмитаже огородили.
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