Почему нужно идти на выставку «Арте повере» в Эрмитаже?

Объединил несколько десятков итальянских художников в одно мощное течение куратор и критик Джермано Челант, назвав его «арте повера» – «бедным искусством» в буквальном переводе. В своих работах мастера противостояли американскому минимализму, выбирая для реализации идей наиболее простые материалы: тряпки и старые газеты, камни и куски веревок. Экспозициям в музеях и галереях певцы лаконичности и строгости предпочитали перфомансы в городском ландшафте.

Выставку в Эрмитаже разместили в залах третьего этажа Зимнего дворца. Их декор был задуман на рубеже 1960-х и 1970-х годов – примерно в это же время движение «арте повере» окончательно сформировалось. В экспозицию вошли работы Джованни Ансельмо, Алигьеро Боэтти, Джильберто Дзорио, Пьера Паоло Кальцолари, Янниса Кунеллиса, Марио Мерца, Мариса Мерца, Пино Паскали, Эмилио Прини.