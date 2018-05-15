Нобелевский лауреат, рисующий дрон и блокчейн: в Эрмитаже покажут коллаборацию науки и искусства

  • Даниэль Розин. Деревянное зеркало.

  • Арт группа Stain. Discretization, аудиовизуальный перформанс

25 мая в Эрмитаже открывается выставка «Инновация как художественный прием», посетители которой смогут разобраться в инновационных технологиях и их взаимодействии с современным искусством. Экспозиция, организованная в рамках проекта «Эрмитаж 20/21», станет частью культурной программы Петербургского экономического форума. 

Среди экспонатов - работа Нобелевского лауреата по физике Константина Новоселова, который участвует в выставке как художник Костя Новоселов и покажет процесс научного поиска. В музее впервые будут показаны результаты сотрудничества художников и научных лабораторий: в рамках совместного проекта Дмитрия Гутова и Российского квантового центра посетители смогут представить себя ультрахолодным атомом внутри квантового симулятора, художник Павел Пепперштейн представит коллаборацию с центром высоких технологий «ХимРар», а американский художник Кевин Абош использует в качестве инструментов собственную кровь и запись кодов в блокчейне. 

  • Павел Пепперштейн "Шлемы близкого будущего"

  • Кевин Абош, "Персональные эффекты"

 

«Название выставки восходит к программной статье Виктора Шкловского «Искусство как приём», опубликованной сто лет назад. В ней были сформулированы ключевые для русского формализма термины приём, отстранение и автоматизация. Как изменилась художественная ситуация за столетие и какие термины следует нам взять на вооружение сегодня? Выставка призвана поставить этот вопрос», - рассказал куратор выставки, заведующий Отделом современного искусства Эрмитажа и номинант премии "ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга" Дмитрий Озерков.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.

Комментарии (0)
Автор: Ася Алисултанова
Опубликовано:
Дата события:
Люди: Дмитрий Озерков
Места: Государственный музей Эрмитаж
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров