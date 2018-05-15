Нобелевский лауреат, рисующий дрон и блокчейн: в Эрмитаже покажут коллаборацию науки и искусства

25 мая в Эрмитаже открывается выставка «Инновация как художественный прием», посетители которой смогут разобраться в инновационных технологиях и их взаимодействии с современным искусством. Экспозиция, организованная в рамках проекта «Эрмитаж 20/21», станет частью культурной программы Петербургского экономического форума.



Среди экспонатов - работа Нобелевского лауреата по физике Константина Новоселова, который участвует в выставке как художник Костя Новоселов и покажет процесс научного поиска. В музее впервые будут показаны результаты сотрудничества художников и научных лабораторий: в рамках совместного проекта Дмитрия Гутова и Российского квантового центра посетители смогут представить себя ультрахолодным атомом внутри квантового симулятора, художник Павел Пепперштейн представит коллаборацию с центром высоких технологий «ХимРар», а американский художник Кевин Абош использует в качестве инструментов собственную кровь и запись кодов в блокчейне.